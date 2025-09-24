Sáng nay, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm.

Họp báo sáng nay. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 29-30/9. Tham dự Đại hội có 450 đại biểu.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận hai nội dung chính, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Đáng chú ý, Đại hội lần này không tiến hành bầu cử khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên mà công bố các quyết định của Trung ương về Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới; đồng thời báo cáo về Đoàn đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Đây là mục tiêu Đại hội đặt ra phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Bùi Thị Yến cũng cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 68 thành viên, trong đó có 15 ủy viên Ban Thường vụ.