Ít nhất 50% người dân cài đặt chữ ký số

UBND tỉnh Đồng Nai đang yêu cầu các xã, phường và doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh tiến độ phổ cập chữ ký số cá nhân cho người dân, nhằm đáp ứng mục tiêu 50% dân số trưởng thành có chữ ký số vào cuối năm 2025.

Tại khu vực các xã Thống Nhất, Gia Kiệm và Dầu Giây; Viettel Thống Nhất đang triển khai chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt chữ ký số.

Theo số liệu thống kê, 3 xã Thống Nhất, Gia Kiệm và Dầu Giây hiện có khoảng 115.000 người dân trưởng thành. Mục tiêu đến cuối năm 2025 là đạt tỷ lệ 50%, tức khoảng 57.500 người được cấp và sử dụng chữ ký số cá nhân trong các giao dịch trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công.

Các tổ “công nghệ số cộng đồng” không chỉ hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số mà còn tư vấn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến

Theo ông Trần Ngọc Hưng - Giám đốc Viettel Thống Nhất, đơn vị đã phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại địa phương để triển khai hướng dẫn người dân từng bước đăng ký và kích hoạt chữ ký số. Mỗi hộ gia đình đều được nhân viên Viettel đến tận nơi, từ việc tải ứng dụng, đăng ký thông tin đến việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch trực tuyến.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là thói quen sử dụng công nghệ của một số người dân lớn tuổi, nhiều người chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh. Vì vậy, chúng tôi phải cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chi tiết và kiên nhẫn giải thích từng bước để họ tự tin thực hiện giao dịch trực tuyến”, ông Hưng chia sẻ.

Chia sẻ về lợi ích thực tế, bà Nguyễn Thị Lan, một người dân xã Thống Nhất cho hay, trước đây khi làm thủ tục hành chính, bà phải đến tận UBND xã nhiều lần, tốn thời gian và công sức.

“Khi được hướng dẫn sử dụng chữ ký số, giờ tôi chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tình trạng xử lý trên điện thoại, vừa nhanh chóng vừa tiện lợi”, bà Lan nói.

Phổ cập chữ ký số gắn với tổ “công nghệ số cộng đồng”

Bên cạnh đó, phong trào “bình dân học vụ số” tại địa phương cũng được các xã triển khai đồng bộ. Các tổ “công nghệ số cộng đồng” không chỉ hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số mà còn trực tiếp tư vấn cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như nộp hồ sơ, tra cứu thông tin, thanh toán phí dịch vụ ngay tại nhà, giúp người dân dần hình thành thói quen số trong sinh hoạt hàng ngày.

Hướng dẫn người lớn tuổi cài đặt chữ ký số

Theo Giám đốc Viettel Thống Nhất, đơn vị sẽ triển khai nhiều nhóm chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các tổ “công nghệ số cộng đồng” tại địa phương, đồng thời kết hợp tuyên truyền thông qua các đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội khác.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cấp chữ ký số mà còn giúp người dân tự tin sử dụng trong mọi giao dịch trực tuyến, từ nộp hồ sơ hành chính đến các dịch vụ công khác”, ông Hưng nhấn mạnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, các xã đã lập kế hoạch tra cứu dữ liệu, ghi danh sách các hộ chưa đăng ký chữ ký số và phân công cán bộ đến từng nhà để hướng dẫn trực tiếp. Ngoài ra, các chương trình đào tạo nhóm nhỏ tại nhà văn hóa xã cũng được tổ chức, tập trung vào người cao tuổi, người ít tiếp xúc công nghệ, nhằm giảm bỡ ngỡ và tăng tỷ lệ tham gia.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, các xã, phường đã phối hợp với Viettel Đồng Nai, VNPT Đồng Nai để tổ chức điểm hỗ trợ đăng ký chữ ký số cá nhân cho người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị viễn thông kết nối và tham gia cùng các tổ công nghệ số cộng đồng ở địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký và sử dụng chữ ký số.

Với phương châm “mọi người đều cài đặt chữ ký số”, Đồng Nai đang hướng đến mục tiêu quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền điện tử minh bạch, hiện đại, phục vụ người dân thuận tiện và hiệu quả.

Huy Hoàng