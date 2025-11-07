Thông tư 28 quy định định dạng thông tin trên chứng thư chữ ký số, vừa được Bộ KH&CN ban hành và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 1/1/2026.

Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về chữ ký số, tạo cơ sở thống nhất giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy trong nước, đồng thời tạo cơ sở kỹ thuật để hướng tới khả năng công nhận và liên thông chứng thư chữ ký số với các quốc gia khác trong tương lai.

Thông tư mới gồm 3 điều và 5 phụ lục kỹ thuật áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia; Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy (gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, cấp dấu thời gian, chứng thực thông điệp dữ liệu); Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài có đề nghị công nhận tại Việt Nam; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng, giải pháp sử dụng chữ ký số hoặc có liên quan đến hoạt động xác thực điện tử.

Nội dung chính của Thông tư quy định cụ thể định dạng của chứng thư chữ ký số, bao gồm: Chứng thư cho dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Chứng thư cho dịch vụ cấp dấu thời gian; Chứng thư cho dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu và Danh sách chứng thư chữ ký số công cộng đang hoạt động hợp pháp.

Các thông tin quy định trong Thông tư 28 được thể hiện theo định dạng dữ liệu phù hợp với chuẩn quốc tế “X.509 v3”, bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực và khả năng kiểm tra hiệu lực của chứng thư. Việc quy định định dạng thông tin thống nhất sẽ giúp hạn chế tình trạng không tương thích giữa các hệ thống và góp phần xây dựng môi trường giao dịch điện tử tin cậy.

Thời gian qua, các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã đồng hành cùng Chính phủ trong việc cấp chứng thư chữ ký số cho người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – NEAC cho biết, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang hoạt động có thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định 23/2025/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/4/2025 – PV) để cập nhật hệ thống và bảo đảm chứng thư do mình phát hành phù hợp với định dạng thông tin theo quy định tại Thông tư 28, trừ trường hợp đơn vị chủ động áp dụng sớm.

“Việc thống nhất định dạng thông tin trên chứng thư không những tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng chữ ký số một cách minh bạch, an toàn, mà còn là nền tảng kỹ thuật cần thiết để xây dựng niềm tin số, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam”, đại diện NEAC nhấn mạnh.

Theo thống kê, tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 10/2025 đạt khoảng 24,3 triệu chứng thư chữ ký số. Thời gian qua, các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã đồng hành cùng Chính phủ trong việc cấp chứng thư chữ ký số và miễn phí lượt ký cho các lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục, y tế. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân tính đến tháng 10/2025 đã đạt 39,24 %.