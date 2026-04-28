Chiều 28/4, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 3, bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào được thiết kế cầu cạn cao từ 6-8m. Ảnh: Hoàng Anh

Một trong những nội dung đáng chú ý là tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TPHCM.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư hơn 28.800 tỷ đồng, thuộc nhóm A, dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tuyến đường có chiều dài khoảng 44,5km, được chia thành 2 đoạn qua địa bàn 2 xã Trị An và Tân An (tỉnh Đồng Nai). Trong đó, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài khoảng 13km, đi qua khu vực rừng, được thiết kế cầu cạn cao từ 6-8m; đoạn còn lại dài hơn 31km, xây dựng đường bộ kết nối trực tiếp với Vành đai 4 TPHCM.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực phía Bắc và phía Nam của Đồng Nai, đồng thời tăng cường liên kết vùng với các tỉnh Tây Nguyên, sân bay Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư tuyến đường sẽ góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, giảm tải cho các tuyến hiện hữu, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, dự án cũng được đánh giá có ý nghĩa trong đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.