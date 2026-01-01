Ngày 1/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (Hà Nội) thông tin về một trường hợp bệnh nhi cấp cứu do bệnh dại vừa được ghi nhận tại đây.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, cháu L.T.D. (14 tuổi, trú tại Sơn La) bị một con chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái, để lại vết thương dài khoảng 12cm, có chảy máu. Theo ghi nhận tại địa phương, con chó này đã cắn nhiều người trong khu vực. Những người khác sau đó đều được tiêm phòng dại đầy đủ. Riêng cháu D, dù được đưa đến cơ sở y tế để sát khuẩn vết thương và được bác sĩ tư vấn tiêm vắc xin phòng dại, gia đình đã không thực hiện tiêm phòng.

Hai ngày trước khi nhập viện, cháu D. bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như sốt, đau mỏi cơ vùng tay trái, bồn chồn, kích thích. Tình trạng nhanh chóng tiến triển nặng với các triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng cơ toàn thân. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến dưới, sau đó chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, tăng tiết đờm dãi nhiều, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10–11 điểm, cho thấy ý thức suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ đã phải dùng an thần, đặt ống nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy. Đáng chú ý, vết thương do chó cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm nhiễm tại chỗ.

Với các biểu hiện lâm sàng điển hình, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh dại. Kết quả xét nghiệm PCR từ bệnh phẩm nước bọt và dịch não tủy đều cho kết quả dương tính với virus dại, khẳng định chẩn đoán.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện với đầy đủ các dấu hiệu lâm sàng của bệnh dại. Điều vô cùng đáng tiếc là gia đình đã không tiêm phòng dại ngay sau khi cháu bị chó cắn, dù đã được bác sĩ tư vấn. Đây là cơ hội duy nhất để phòng bệnh nhưng họ đã bỏ qua.

Đến ngày 31/3, các bác sĩ vẫn hy vọng kết quả xét nghiệm PCR không phải là dại để cậu bé có cơ hội cứu chữa nhưng đến buổi chiều, khi có kết quả, đã không có phép màu nào xảy ra. Sau đó, gia đình đã xin đưa cháu về nhà.

Theo bác sĩ Thúy, thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài nhiều tháng, tuy nhiên, khi bệnh đã khởi phát, 100% trường hợp đều dẫn đến tử vong, vì hiện chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào chảy máu hoặc liếm vào vết thương hở cần đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại càng sớm càng tốt.

Trường hợp vết cắn nặng, nhiều vết cắn hoặc ở vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, cần tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp vắc xin.

Bệnh dại không có cơ hội thứ hai, chỉ một lần chậm trễ trong tiêm phòng cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Người phụ nữ phải đi cấp cứu đêm khuya sau khi thông bồn cầu Sau khi người phụ nữ đổ trực tiếp hóa chất vào bồn cầu, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo nước và hóa chất bắn mạnh khiến bà bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Cấp cứu 2 người sốc phản vệ nghiêm trọng do ăn thảo dược truyền miệng Nghe theo lời truyền miệng về công dụng chữa bệnh của một số thảo dược, người phụ nữ đã cắt cành cây trong vườn về ăn dẫn đến ngộ độc nặng, phải nhập viện cấp cứu.