Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị thông tin về trường hợp tử vong nghi liên quan đến bệnh dại.

Theo đó, ngày 9/3, cháu C.G.H (6 tuổi, trú tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa cấp cứu trong tình trạng nôn, sủi bọt mép, kích thích nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi viêm màng não, không loại trừ bệnh dại và chuyển cháu đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới lúc 19h50 cùng ngày.

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết vào tháng 12/2025, cháu H. từng nói bị chó cắn vào ngón tay nhưng không ai chứng kiến sự việc. Sau khi bị cắn, vết thương không được xử trí và cháu cũng không được tiêm vắc xin phòng dại. Trong khoảng thời gian sau đó, cháu không có biểu hiện bất thường.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, kích thích, nôn liên tục. Bác sĩ chẩn đoán theo dõi viêm màng não, đồng thời theo dõi bệnh dại do chó cắn.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, cháu H. xuất hiện các triệu chứng điển hình như tăng tiết đờm, lơ mơ kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước; đồng tử hai bên 3mm phản xạ ánh sáng kém, sốt cao liên tục.

Đến 22h, bệnh nhi ngưng thở, ngưng tim. Sau khi được hồi sức, tim đập trở lại và nhưng gia đình xin đưa cháu về nhà. Cháu H. tử vong sau đó.

Theo CDC Quảng Trị, qua điều tra chưa ghi nhận trường hợp nào khác bị con chó nói trên cắn.

Ngành y tế đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa phối hợp với Chi cục Thú y và các địa phương rà soát các hộ nuôi chó, mèo; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân quản lý tốt vật nuôi. Khi bị chó, mèo hoặc các động vật nghi dại cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời.

