Đưa bài học pháp luật đến “học sinh số”

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (9/11), Trường Sĩ quan Lục quân 2 vừa phối hợp với Trường THPT Tam Phước (phường Tam Phước, Đồng Nai) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường đối với học sinh THPT trong thời đại công nghệ số”.

Tại buổi tuyên truyền, các giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã chia sẻ với học sinh những kiến thức pháp luật thiết thực gắn liền với đời sống học đường, đồng thời hướng dẫn các em cách ứng xử văn hóa, giao tiếp lành mạnh trên môi trường thực và không gian mạng.

Thượng tá Lê Anh Tuấn - Giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, bạo lực học đường là vấn đề đáng lo ngại hiện nay, đặc biệt khi công nghệ phát triển khiến ranh giới giữa đời thật và không gian mạng trở nên mong manh.

“Việc tuyên truyền, giáo dục phòng chống bạo lực học đường cần được đổi mới, ứng dụng công nghệ số thông qua việc xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan như video, poster, bài viết trên các nền tảng mạng xã hội. Điều đó giúp học sinh tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, từ đó hình thành lối sống tích cực, nhân ái và có trách nhiệm”, Thượng tá Tuấn chia sẻ.

Với lối truyền đạt sinh động, nhiều tình huống thực tế được đưa ra giúp học sinh dễ dàng nhận diện các hành vi bạo lực học đường, không chỉ là đánh nhau hay xung đột thể chất, mà còn là những tổn thương tinh thần từ việc bị cô lập, bêu rếu, xúc phạm trên mạng xã hội.

Không chỉ là buổi tuyên truyền một chiều, chương trình còn tạo không gian đối thoại giữa giảng viên quân đội, giáo viên và học sinh Trường THPT Tam Phước. Nhiều câu hỏi thực tế được học sinh đặt ra xoay quanh cách nhận biết và xử lý bạo lực học đường trong môi trường số như: “Nếu bị bắt nạt qua tin nhắn hay mạng xã hội thì phải làm sao?”, “Khi thấy bạn bị xúc phạm online, mình có nên lên tiếng hay không?”… Từng thắc mắc đều được giảng viên giải đáp cụ thể, gắn với các quy định của pháp luật và hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân.

Cô Trần Thanh Hương - Giáo viên Trường THPT Tam Phước cho biết, trong thời đại công nghệ số, việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh phải được cập nhật và linh hoạt hơn.

Nhà trường rất hoan nghênh cách tiếp cận gần gũi, thực tế của các giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2. Các em học sinh không chỉ được nghe về pháp luật mà còn được học cách sử dụng công nghệ đúng đắn và học được cách biết nói lời tử tế, chia sẻ tích cực và lan tỏa năng lượng tốt đẹp trên mạng xã hội.

Em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 11A2 chia sẻ: “Em từng nghĩ bạo lực học đường chỉ là xô xát giữa bạn bè. Nhưng qua buổi học này, em hiểu rằng lời nói hoặc hành động trên mạng cũng có thể khiến người khác tổn thương. Em sẽ cẩn trọng hơn khi chia sẻ thông tin và luôn nghĩ trước khi đăng bài”.

Theo đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 2, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các trường THPT trên địa bàn Đồng Nai triển khai nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật sáng tạo như cuộc thi làm video ngắn, sáng tác tranh cổ động về phòng chống bạo lực học đường, hoặc xây dựng chuyên mục “pháp luật học đường” trên các nền tảng trực tuyến. Mục tiêu là biến kiến thức pháp luật thành kỹ năng sống số cho học sinh, để mỗi em đều trở thành “công dân số” có trách nhiệm và nhân ái.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

“Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên nhỏ lan tỏa thông điệp ‘Yêu thương - Tôn trọng - Chia sẻ để cùng nhau học tốt, sống đẹp’”, Thượng tá Tuấn nhấn mạnh.

Từ những buổi tuyên truyền như tại Trường THPT Tam Phước, thông điệp “nói không với bạo lực học đường” được lan tỏa mạnh mẽ, giúp học sinh biết làm chủ công nghệ, sống tử tế trong không gian số.

Huy Hoàng