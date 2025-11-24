Ngày 20/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn đàn “Hợp tác tăng trưởng xanh giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Kobe - Nhật Bản năm 2025”, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các dự án phát triển bền vững giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh, trong những năm qua tỉnh Đồng Nai chủ trương ưu tiên phát triển xanh, phát triển bền vững, đặc biệt là chuyển đổi các khu công nghiệp (KCN) hiện hữu cũng như đầu tư các KCN mới thành KCN sinh thái, KCN xanh, KCN công nghệ cao. Trong đó, Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với thành phố Kobe, một trong những thành phố có nhiều kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp và có nhiều điểm tương đồng với tỉnh.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ hợp tác tăng trưởng xanh giữa 2 địa phương.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, rà soát các cơ hội chuyển đổi theo mô hình xanh sinh thái trong KCN, tổ chức diễn đàn giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm xác định các cơ hội nghiên cứu khả thi, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và pháp lý để các doanh nghiệp tham gia dự án.

“Diễn đàn lần này là cơ hội quý báu giúp các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, cùng doanh nghiệp Nhật Bản định hình kế hoạch thực hiện các hoạt động ‘cộng sinh công nghiệp’, ‘sản xuất sạch hơn’ nhằm phát triển bền vững trên cơ sở chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu suất, giảm phát thải và hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”, ông Hà chia sẻ.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa Đồng Nai và thành phố Kobe, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy kinh tế xanh, bền vững và thân thiện môi trường tại các khu công nghiệp của tỉnh trong những năm tới.

Vùng trồng cây nông nghiệp góp phần hình thành quá trình tăng trưởng xanh.

Ông Phạm Việt Phương, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tại Việt Nam mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái được nhà nước quan tâm và triển khai thí điểm từ năm 2014, từng bước thiết lập và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình KCN này phát triển. Tỉnh Đồng Nai cũng đã sớm định hướng phát triển các KCN sinh thái, với yêu cầu các KCN được cấp giấy chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chí chặt chẽ về pháp luật, môi trường và dịch vụ cho người lao động.

“Doanh nghiệp trong các KCN phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật ít nhất 3 năm liên tục, đồng thời tối thiểu 20% doanh nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn”, ông Phương cho biết.

Ông Yoji Koizumi, Giám đốc Ban Xúc tiến thành phố tương lai, Cục Quy hoạch Đô thị, TP Kobe (Nhật Bản) trình bày hợp tác.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng trình bày nhiều tham luận và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị phát thải carbon thấp tại thành phố Kobe (Nhật Bản). Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam giới thiệu về các công nghệ tiên tiến như tái chế chất thải xây dựng, xử lý nước, giảm phát thải carbon trong KCN, đánh giá và sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng thực tiễn cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Yoji Koizumi, Giám đốc Ban Xúc tiến thành phố tương lai, Cục Quy hoạch Đô thị, TP Kobe (Nhật Bản) cho biết, diễn đàn hợp tác tăng trưởng xanh giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Kobe - Nhật Bản năm 2025 đã mở ra cơ hội để 2 tỉnh Đồng Nai và Koba thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong việc thực hiện các chương trình xây dựng KCN xanh - thông minh, thúc đẩy năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững trong các KCN tại Đồng Nai trong thời gian tới.

“Thành phố Kobe đang thực hiện các chính sách trọng điểm phòng chống nóng lên toàn cầu. Dựa trên những đặc điểm riêng của thành phố, đặt ra 6 nhóm biện pháp trọng tâm về ứng phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu gồm: chuyển đổi sang lối sống kiểu khử Carbon; thúc đẩy sử dụng năng lượng hydro, thúc đẩy phổ cập xe điện; mở rộng năng lượng tái tạo; thúc đẩy khử Carbon trong lĩnh vực công nghiệp; hấp thụ và cố định khí CO2”, Ông Yoji Koizumi chia sẻ.

Huy Hoàng