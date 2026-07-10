Ngày 10/7, UBND TP Đồng Nai tổ chức khởi công 3 tuyến đường ĐT770B, ĐT773 và ĐT769 mở rộng kết nối trục sân bay Long Thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, đường ĐT770B có điểm đầu giao với ĐT763 tại xã Xuân Bắc, điểm cuối kết nối Quốc lộ 51 tại xã Phước Thái.

Tuyến đường dài khoảng 42km, đi qua 9 xã, phường gồm Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Giây, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập, với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP Đồng Nai bấm nút khởi công dự án đường ĐT770B. Ảnh: Hoàng Anh

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng tuyến theo quy mô 6 làn xe, gồm 14 cầu, 6 nút giao cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Để thực hiện dự án, địa phương dự kiến thu hồi khoảng 271ha đất và bố trí tái định cư cho khoảng 354 hộ dân.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT769, tuyến dài khoảng 29km, kết nối trực tiếp cổng số 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp II, tốc độ thiết kế 80km/h, với tổng mức đầu tư hơn 2.796 tỷ đồng.

Trong khi đó, đường ĐT773 dài khoảng 39km, kết nối Quốc lộ 1 với Hương lộ 10 và đường Vành đai 4 TPHCM. Tuyến đi qua 6 xã, phường, được đầu tư quy mô 6-8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 4.311 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho biết đường ĐT770B là trục giao thông chiến lược, kết nối khu vực phía Bắc và phía Đông thành phố với Quốc lộ 51, các tuyến cao tốc, khu công nghiệp, trung tâm logistics và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo ông Tuấn Anh, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành hành lang vận tải mới, góp phần giảm tải cho các tuyến hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp với cảng biển, sân bay.

Sân bay Long Thành sắp hoàn thành. Ảnh: Hoàng Anh

Theo lãnh đạo TP Đồng Nai, dự án không chỉ tạo trục giao thông chiến lược mà còn mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ dọc tuyến, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Cùng với các dự án ĐT769, ĐT773, Vành đai 4 TPHCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ĐT770B sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ hàng không.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng để bảo đảm dự án được triển khai thông suốt.