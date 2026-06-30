Ngày 30/6, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 1 dài 13km, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, thuộc tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Hoàng Anh

Theo quy hoạch, toàn tuyến từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TPHCM dài khoảng 44,5km. Riêng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài khoảng 13km, đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Tuyến đường được thiết kế theo dạng cầu cạn trên cao từ 9-12m, quy mô 8 làn xe, mặt đường bê tông nhựa, tốc độ 80km/h xuyên qua rừng Mã Đà.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, tuyến đường từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TPHCM là công trình quan trọng, vừa mở rộng không gian phát triển, vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

“Công trình sẽ mở ra một không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giữa các khu vực của Đồng Nai và các trung tâm logistics, cảng biển, cảng hàng không quốc tế Long Thành”, ông Hà chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đề nghị nhà đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn tập trung nguồn lực triển khai dự án ngay sau lễ khởi công; bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian thi công nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đồng thời, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, không để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Phối cảnh dự án đường trên cao xuyên rừng Mã Đà. Ảnh: Chủ đầu tư

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, việc lựa chọn phương án cầu cạn nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái rừng trong khu bảo tồn.

“Trong suốt quá trình triển khai thi công, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và lực lượng kiểm lâm để giám sát môi trường, bảo vệ rừng, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh”, ông Tuệ nói.

Cùng ngày, UBND TP Đồng Nai cũng khởi công 2 công trình gồm: Dự án thành phần 1-2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - TPHCM; Dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.