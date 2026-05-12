Chiều 12/5, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã khảo sát thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan nhằm bàn phương án kết nối đường sắt đô thị vào sân bay Long Thành.

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ vị trí hướng tuyến kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng TPHCM, Ban Quản lý (BQL) đường sắt đô thị TPHCM và BQL dự án sân bay Long Thành đã báo cáo phương án hướng tuyến của 2 đường sắt đô thị kết nối trực tiếp vào khu vực nhà ga hành khách.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ hình thành mạng lưới gồm 3 tuyến đường sắt gồm: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và metro kéo dài từ Bến Thành - Suối Tiên.

Với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thỏa thuận với BQL dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) về hướng tuyến, vị trí ga cũng như phương án kết nối tổng thể.

Đối với 2 tuyến đường sắt đô thị, giữa Đồng Nai và TPHCM đã cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến đoạn từ Quốc lộ 51 vào sân bay.

Cụ thể, tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên do Đồng Nai đầu tư sẽ đi bên trái tuyến T1 (theo hướng từ Quốc lộ 51 vào sân bay), trong khi tuyến Thủ Thiêm - Long Thành đi bên phải, cùng kết nối trực tiếp vào khu vực nhà ga hành khách.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: T.K

Theo ông Hồ Văn Hà, Đồng Nai đặt mục tiêu đầu tư tuyến metro kéo dài nhằm hình thành trục giao thông công cộng xuyên suốt, kết nối liền mạch từ sân bay Long Thành đến trung tâm TPHCM.

Khi hoàn thành, hành khách có thể di chuyển toàn tuyến trong thời gian dự kiến hơn 30 phút, góp phần rút ngắn khoảng cách, giảm áp lực giao thông đường bộ và nâng cao hiệu quả khai thác sân bay Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 65.573 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 44,6km. Tuyến gồm hai đoạn: từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố (khoảng 7,4km); từ Trung tâm hành chính đến sân bay Long Thành (khoảng 37,2km). Dự án đi qua các phường, xã: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Nhơn Trạch, Long Thành.