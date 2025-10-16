Ngày 15/10, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, đồng thời tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Nhiều phong trào được lan tỏa

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030.

“Đại hội là dịp để chúng ta khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng cống hiến của mỗi người dân Đồng Nai, cùng xây dựng tỉnh phát triển xanh, văn minh, hiện đại”, ông Đức cho biết.

Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai và đại dịch, các phong trào thi đua yêu nước ở Đồng Nai vẫn duy trì sức sống mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu khai mạc đại hội

Phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả nổi bật: 67/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 93%), 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những con số này cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc nâng cao chất lượng đời sống khu vực nông thôn.

Trong khi đó, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được duy trì thường xuyên, với nhiều mô hình đoàn kết tương trợ, góp vốn xoay vòng giúp hơn 1.700 hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay trên 5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đại úy Thái Ngô Hiếu là cá nhân điển hình được tôn vinh tại đại hội

Đặc biệt, trong phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Đồng Nai đã huy động được nguồn lực to lớn từ doanh nghiệp và người dân, với tổng giá trị đóng góp bằng tiền và hiện vật hơn 1.200 tỷ đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia vượt khó của toàn xã hội.

Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” cũng ghi dấu ấn khi Đồng Nai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 2.000 căn nhà, vượt 114% kế hoạch đề ra.

Tôn vinh những tấm gương điển hình

Tại đại hội, 52 tập thể và 226 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai, trong đó có 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương.

Trong số đó, em Lê Huỳnh Trung Nhân, học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh là một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất được vinh danh. Em Nhân cho biết, phần thưởng tại đại hội là niềm tự hào lớn lao, là động lực để tiếp tục nỗ lực học tập, sáng tạo và đóng góp cho quê hương. Với niềm đam mê Hóa học, Nhân đã giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, trở thành tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ Đồng Nai.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại đại hội

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Phong trào thi đua phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. “Thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể, lan tỏa trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức, để người người thi đua, nhà nhà thi đua”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, chính quyền cần chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, các sáng kiến mang lại hiệu quả trong sản xuất, học tập, lao động.

Các đại biểu tỉnh Đồng Nai tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Đặc biệt, cần động viên, khen thưởng kịp thời những người lao động trực tiếp; công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên là những người đang ngày đêm góp phần tạo nên sức sống mới cho phong trào thi đua yêu nước.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Ban Tổ chức Đại hội cũng phát động phong trào chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tinh thần thi đua ấy không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là động lực để mỗi người dân, mỗi tập thể phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo, chung tay xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng là tỉnh công nghiệp năng động, trung tâm phát triển của vùng Đông Nam Bộ.

Huy Hoàng