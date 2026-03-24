Ngày 24/3, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc triển khai lấy ý kiến người dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đề án thành lập các phường trên địa bàn tỉnh.

Một góc "siêu" phường Trấn Biên ở Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các địa phương trong dự thảo thành lập phường (Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh), việc lấy ý kiến được thực hiện đồng thời với lấy ý kiến về đề án thành lập thành phố Đồng Nai.

Trường hợp kết quả đồng thuận trên 50% tổng số người dân tại địa bàn cấp xã, UBND xã sẽ tổng hợp và trình HĐND cùng cấp xem xét, cho ý kiến.

Kết quả lấy ý kiến được tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước 17h ngày 26/3.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến nhân dân.

Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính, hoàn tất trong ngày 27/3.

