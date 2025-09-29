Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đặt mục tiêu chính là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều nay, một ngày trước phiên chính thức, với sự tham dự của 449 đại biểu đại diện cho hơn 156.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Nội dung của đại hội là xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra mục tiêu chính là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, xanh, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm từ 11-12%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 8.700-9.200 USD; thu ngân sách nhà nước 375.700 tỷ đồng; đến năm 2027 toàn tỉnh không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân 7,84 triệu đồng/người/tháng...
Tỉnh đề ra các giải pháp về phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghiệp công nghệ số, hình thành trung tâm điện tử hàng đầu Việt Nam; hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia như cảng hàng không quốc tế Gia Bình, vành đai 4, vành đai 5…
Chiều nay, 8 tổ thảo luận tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1.
Tại tổ thảo luận, Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử Lê Đức Thắng khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững.
“Chúng tôi may mắn có một nguồn tài nguyên vô giá, một phần không thể tách rời của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã ôm trọn trong mình trục di sản văn hóa - tâm linh của triều đại Lý - Trần”, ông Thắng nói.
Để phát triển bền vững hành lang kinh tế phía Đông Nam của Bắc Ninh, ông Thắng đề nghị đại hội, lãnh đạo tỉnh xem xét đề nghị chính sách đặc thù để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch và bảo tồn di sản.
Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động Tống Thị Hương Giang đề xuất nâng cao năng lực dự báo, phân tích chính sách của đội ngũ cán bộ; nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Bà Giang cũng đề xuất có chính sách thu hẹp khoảng cách vùng miền, khuyến khích doanh nghiệp và người dân bảo vệ rừng bền vững…
Còn theo Bí thư Đảng ủy xã Lạng Giang Nguyễn Thanh Tùng, sau sáp nhập, xã có 4 “mảnh ghép” từ 4 xã nên cần chủ trương quy hoạch phân khu. Ông Tùng cũng nhận định muốn đạt mục tiêu thành thành phố trực thuộc Trung ương, trước tiên phải có quy hoạch. Để đạt mục tiêu 65% đô thị hóa, ông đề nghị tỉnh có nguồn lực hỗ trợ một số xã định hướng lên phường.
Cũng tại tổ thảo luận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhắc lại mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ông khẳng định các mục tiêu là trong "tầm với" của tỉnh, như tỉ lệ đô thị hóa đạt 65%, tỉ lệ người dân dùng nước sạch hơn 96%, hay xây dựng hình ảnh “con người Bắc Ninh - Kinh Bắc...
Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực đại biểu tham dự
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực đại biểu tham dự. 6 máy quét khuôn mặt kết nối với màn hình hiển thị thông tin đại biểu được triển khai, thay thế cho phương pháp điểm danh truyền thống.
Chỉ mất vài giây, các đại biểu đã hoàn tất thủ tục điểm danh.
Đại hội còn triển khai các giải pháp số hóa trong tra cứu, sử dụng tài liệu bảo đảm an ninh, an toàn. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, đưa công nghệ trở thành công cụ phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị và người dân.
