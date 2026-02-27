Theo quy hoạch, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.737km2, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã (72 xã, 23 phường). Tỉnh đặt ra mục tiêu phát huy vị thế trong vùng Đông Nam Bộ và trên trường quốc tế; tăng cường kết nối, mở rộng giao thương với Campuchia và các địa phương lân cận.

Tỉnh cũng hướng đến phát triển bền vững trên các trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường - không gian, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Sân bay Long Thành đang được thi công. Ảnh: Hoàng Anh

Đáng chú ý, Đồng Nai sẽ tập trung khai thác lợi thế của địa phương có khu vực biên giới, vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; lấy sân bay Long Thành và hành lang ven sông Đồng Nai làm động lực tăng trưởng mới.

Tỉnh chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sinh học; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ chất lượng cao như giáo dục - đào tạo, y tế, logistics, du lịch.

Trong định hướng phát triển đô thị sân bay Long Thành, tỉnh sẽ hình thành khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics và dịch vụ hàng không.

Đến năm 2030, Đồng Nai sẽ cơ bản đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từng bước vươn lên nhóm địa phương có thu nhập cao của cả nước.

Về tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035, giữ vai trò đầu tàu về công nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; trở thành điểm đến của trí thức, nhân tài, nơi người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.