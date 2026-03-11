Ngày 11/3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có quyết định thành lập Tổ soạn thảo đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Phối cảnh Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định, Tổ soạn thảo do bà Đinh Thị Đa Thảo, Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ phó là ông Lê Văn Cường, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền, Sở Nội vụ.

Các thành viên gồm đại diện nhiều sở, ngành của tỉnh như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tham gia giám sát và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Tổ soạn thảo.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trong đó, tổ sẽ rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành như tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương; tiêu chí phân loại đơn vị hành chính; phân loại đô thị; hệ thống đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; tỷ lệ đô thị hóa; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiêu chí liên quan khác.

Tổ soạn thảo cũng có trách nhiệm xây dựng dự thảo các hồ sơ, tài liệu liên quan gồm tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đề án chi tiết và các văn bản theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, tổng hợp tài liệu và làm việc với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

UBND tỉnh Đồng Nai giao các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổ soạn thảo, cung cấp thông tin, số liệu và tài liệu cần thiết để bảo đảm tiến độ, chất lượng của đề án.

Trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu phát triển mạnh các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức.

Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu đi đầu trong phát triển các lĩnh vực có lợi thế như kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hướng tới xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.