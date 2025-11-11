Theo báo cáo nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Đồng Nai đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 97 khu dân cư kiểu mẫu.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc thể hiện rõ nét qua việc chủ trì lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đảm bảo dân chủ, khách quan và thực chất. Riêng hai năm 2024 - 2025, đã có 357.568 phiếu đánh giá của người dân được thu thập.

Tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã phát huy mạnh mẽ, hàng trăm km đường giao thông nông thôn được xây mới, sửa chữa, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn Đồng Nai.

Các phong trào thi đua được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Những năm qua, bằng sức mạnh đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”... Các phong trào được nhân dân tích cực hưởng ứng, thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực tại cơ sở.

Đơn cử tại xã Đồng Tâm, nhân dân đã đóng góp đối ứng hơn 1,5 tỷ đồng; hiến 1,5ha đất và cây trồng trị giá 3,7 tỷ đồng, cùng 500 ngày công lao động để xây dựng 16 tuyến đường bê tông xi măng, 5 tuyến đường hoa, góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025.

Còn tại xã Xuân Đường, Mặt trận Tổ quốc xã đã phát huy sức mạnh đoàn kết 10 thành phần dân tộc cùng sinh sống, huy động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước xây dựng 93 công trình xã hội hóa như đường giao thông, điện chiếu sáng, công trình văn hóa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân.

Tương tự, ở xã Lộc Ninh, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp các đoàn thể, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, đóng góp hơn 500 triệu đồng, 250 ngày công, hiến đất mở đường, làm điện chiếu sáng, sửa chữa nhà văn hóa, trồng đường hoa, làm đường cờ kiểu mẫu.

Theo ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, làm cho các phong trào, cuộc vận động trở nên gần gũi, thiết thực hơn với từng người dân.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc sẽ tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước; phát huy sức mạnh nội sinh, tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân - yếu tố then chốt để Đồng Nai tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu “Đồng Nai xanh - giàu mạnh - văn minh - hiện đại, vì hạnh phúc của nhân dân”.