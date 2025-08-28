Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chính thức khai trương điểm hiến máu tình nguyện, mô hình đầu tiên trên cả nước. Đây là điểm cố định nằm trong chương trình xây dựng mạng lưới tiếp nhận máu cố định do Trung tâm Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chủ trì, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai.

Trong giai đoạn đầu, điểm hiến máu này sẽ tiếp nhận vào các ngày thứ 3, 5 và 6 hằng tuần, dự kiến mỗi buổi tiếp nhận khoảng 50 đơn vị máu, tương đương 600-650 đơn vị mỗi tháng. Nguồn máu sau đó sẽ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy xử lý và đưa về các cơ sở y tế phục vụ điều trị.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người dân hiến máu. Ảnh: Hoàng Anh

Chia sẻ khi tham gia hiến máu, chị Phạm Thị Thanh (phường Long Bình) cho biết, trước đây chị thường phải chờ các đợt hiến máu lưu động gần nhà, nay có điểm cố định nên có thể chủ động đăng ký bất cứ lúc nào. “Tôi thấy rất ý nghĩa khi biết máu của mình có thể kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân”, chị nói.

Theo bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trung bình mỗi năm bệnh viện cần hơn 17.000 đơn vị máu, chiếm 2/3 tổng nhu cầu của toàn tỉnh, chủ yếu cho các ca cấp cứu, phẫu thuật và điều trị bệnh lý huyết học. Tình trạng thiếu máu đang diễn ra trên diện rộng nhiều tháng nay, vì vậy việc mở điểm hiến máu cố định là giải pháp cấp bách.

“Người hiến máu có thể chủ động về thời gian, còn bệnh viện chủ động về nhân lực, vật chất, tất cả khâu chuyên môn đều do Bệnh viện Chợ Rẫy đảm bảo. Đây là bước ngoặt quan trọng để huy động nguồn máu từ cộng đồng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài nhân viên bệnh viện, còn có cả người dân, người nước ngoài cũng tham gia hiến máu trong ngày đầu tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Thạc sĩ Phạm Lê Nhật Minh, Phó giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, xu hướng hiện nay trên thế giới là tăng cường các điểm hiến máu cố định, giảm dần hiến máu lưu động bởi tính an toàn, thuận tiện và bền vững. Từ mô hình tại Đồng Nai, Trung tâm sẽ đánh giá liên tục trước khi nhân rộng ra các tỉnh trong năm 2026.