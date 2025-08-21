Ngày 21/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, đơn vị đã thực hiện thành công một ca mổ bắt con đặc biệt, cứu sống cả người mẹ và thai nhi trong tình huống sản khoa hiếm gặp - nhau tiền đạo trung tâm. Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm có thể gây chảy máu ồ ạt bất kỳ lúc nào, đe dọa tính mạng của cả hai mẹ con.

Chị N.T.P (36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đang mang thai lần hai với nhiều kỳ vọng thì phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. Khi thai được 28 tuần tuổi, chị P. đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu âm đạo. Kết quả siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm - một biến chứng có thể gây chảy máu ồ ạt bất kỳ lúc nào.

Các bác sĩ sản khoa tại địa phương từng khuyên chị chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với tình yêu thương con, vợ chồng chị quyết định tiếp tục theo dõi thai kỳ và điều trị.

Suốt thai kỳ, chị phải trải qua ba lần nhập viện cấp cứu vì ra huyết âm đạo. Có thời điểm, các bác sĩ còn nghi ngờ chị mắc nhau cài răng lược. Đây là biến chứng rất nguy hiểm khiến việc mổ lấy thai trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, thai kỳ được duy trì đến tuần thứ 37.

Hiện, sức khỏe của chị P. và con đã ổn định. Ảnh: BVCC

Ngày 12/8, ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Cả người mẹ và em bé đều khỏe mạnh, khiến ê-kíp bác sĩ và gia đình vỡ òa, xúc động.

Theo TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là trường hợp hiếm và đặc biệt. Nhau tiền đạo trung tâm là biến chứng sản khoa nguy hiểm, xảy ra với tỷ lệ 0,4-0,5%, tức khoảng 4-5 người trong 1.000 ca thai nghén.

Bác sĩ Uyên giải thích thêm, nhau tiền đạo là tình trạng bánh nhau bám bất thường ở đoạn dưới tử cung, có thể che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Điều này dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng của mẹ bầu và thai nhi.

Các nguy hiểm bao gồm xuất huyết ồ ạt có thể xảy ra tự nhiên, đột ngột, tái phát nhiều lần, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc khi chuyển dạ. Mất máu nhanh chóng khiến sản phụ choáng, suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng. Ngoài ra còn có nguy cơ băng huyết sau sinh do chảy máu từ nơi nhau bám, sinh non do chảy máu phải chấm dứt thai kỳ sớm, nguy cơ nhau cài răng lược và thậm chí phải cắt tử cung để cứu mẹ.

Việc xử trí an toàn đòi hỏi phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ và lựa chọn thời điểm mổ phù hợp để bảo vệ cả mẹ và bé. Quan trọng hơn, sản phụ cần được điều trị tại những cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và phương tiện hỗ trợ hiện đại.

Bệnh viện khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn và thực hiện siêu âm tầm soát, nhất là ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ để phát hiện sớm các bất thường, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.