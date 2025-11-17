Ứng dụng AI trong dạy và học

Những năm gần đây, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) trở thành điểm sáng trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động dạy và học, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực số cho học sinh.

Theo ban giám hiệu nhà trường, công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ từ trước năm 2018. Trong năm học này, nhà trường bắt đầu thử nghiệm đưa AI vào nhiều hoạt động chuyên môn như xây dựng bài giảng số, mô phỏng sinh động các tình huống trực quan phù hợp theo từng nội dung bài giảng.

Một lớp học có dùng AI trong dạy và học.

Thầy Trần Đình Cao Sơn (giáo viên Trường tiểu học Nguyễn An Ninh) cho biết, việc ứng dụng AI giúp bài học trở nên sinh động, trực quan hơn. Nhờ công cụ AI, giáo viên có thể chấm điểm và nhận xét học sinh một cách nhanh chóng, chính xác.

“Trước đây, môn Khoa học thường dạy bằng những hình ảnh khô khan. Bây giờ, tôi chuyển đổi những hình ảnh này thành clip có chuyển động và âm thanh, giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn và chủ động hơn trong việc học”, thầy Sơn chia sẻ.

Đồng thời, các em học sinh cũng chủ động sử dụng AI để sáng tạo sản phẩm trong quá trình học, từ đó giúp cho các bài thảo luận nhóm trở nên sinh động hơn. Việc này giúp học sinh phát huy tư duy, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời tăng hứng thú học tập.

Các học sinh thảo luận với bài tập ứng dụng AI.

Trường Nguyễn An Ninh hiện áp dụng AI trong nhiều môn học như Khoa học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh… giúp học sinh không chỉ học kiến thức mà còn phát triển kỹ năng số ngay từ bậc tiểu học.

Em Hồ Xuân Trường (học sinh lớp 4/3) cho biết, em thích nhất là môn Khoa học khi được thực hành trên máy tính bảng. “Thầy cho lớp làm việc nhóm, các bạn tự sáng tạo sản phẩm theo ý tưởng riêng của từng nhóm. Sau đó, các nhóm lên trình bày tác phẩm trước cả lớp”, em Trường nói.

Nâng tầm chất lượng giáo dục sáng tạo

Cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, cho biết nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đến năm 2024 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được kiểm định chất lượng giáo dục ở mức 3.

Để đạt được những kết quả này, tập thể cán bộ nhà trường đã đồng lòng, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học. Hiện nhà trường tập trung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức các tiết học ứng dụng công nghệ thông tin và lồng ghép chương trình STEM, giúp các em tìm hiểu, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Một học sinh trao đổi với bài giảng AI.

“Việc đưa AI vào lớp học là một phần trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của nhà trường, nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong thời đại số, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập và trải nghiệm sáng tạo trong đội ngũ giáo viên”, cô Ngọc chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhà trường là một trong những đơn vị sớm áp dụng AI trong giảng dạy tại Đồng Nai, giúp việc chuyển đổi số của ngành giáo dục trở nên hiệu quả hơn.

“AI được xem là công cụ gợi mở nguồn học liệu phong phú, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng bài giảng và học sinh trong quá trình học tập. Trong tương lai, không chỉ AI mà còn nhiều phần mềm giáo dục và công cụ khoa học khác sẽ được ứng dụng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao”, Hiệu trường Trường tiểu học Nguyễn An Ninh chia sẻ.

Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã triển khai và tổ chức nhiều hoạt động. Cụ thể, Sở đã tổ chức hội nghị phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI theo tinh thần “Bình dân học vụ số” cho hàng trăm cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách công nghệ thông tin.

Ông Phạm Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, công nghệ tiên tiến và đặc biệt là vào con người, vào đội ngũ giáo viên là những bước đi chiến lược.

“Chúng tôi không chỉ dạy chữ, mà còn bồi dưỡng nhân cách, kỹ năng sống và đặc biệt là tinh thần sáng tạo, sẵn sàng hội nhập cho thế hệ trẻ. Đó là cách chúng tôi chuẩn bị cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên số”, ông Thắng chia sẻ.

Huy Hoàng