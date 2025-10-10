Bộ GD&ĐT vừa phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam phát động chương trình Ngày hội nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo - AI, đồng thời công bố kế hoạch tổ chức giải thưởng “Tiên phong ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2025”.

Đây là hoạt động thuộc sáng kiến “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với trí tuệ nhân tạo” được ra mắt từ tháng 4, với mục đích thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Các giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các cấp có thể gửi sản phẩm và giải pháp tham dự giải thưởng “Tiên phong ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2025” trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/10.

Sản phẩm tham gia có thể là giải pháp, sáng kiến, mô hình hoặc công cụ ứng dụng AI trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Sản phẩm có thể thuộc các chủ đề chính như giảng dạy và học tập, kiểm tra và đánh giá, quản lý giáo dục, đổi mới giáo dục và mở rộng tiếp cận, ứng dụng AI có trách nhiệm, phát triển bền vững; hoặc chủ đề khác có liên quan mật thiết đến việc ứng dụng AI trong giáo dục.

Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục từ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt trên toàn quốc, cả công lập và ngoài công lập, đều thuộc đối tượng tham dự giải thưởng “Tiên phong ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2025”.

Ban tổ chức khuyến khích các giáo viên, nhà quản lý tham gia giải thưởng bằng những sản phẩm đã được triển khai trực tiếp trong lớp học và nhà trường, giải quyết thách thức thực tiễn và/hoặc tạo tác động tích cực liên quan tới các vấn đề như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển tư duy bền vững, xây dựng lộ trình năng lực số cho học sinh và nhà trường.

Về cơ cấu giải, giải thưởng “Tiên phong ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2025” sẽ chọn trao 35 giải cá nhân và 3 giải tập thể.

Bên cạnh đó, Top 100 sản phẩm xuất sắc sẽ được Ban tổ chức trao giấy chứng nhận để ghi nhận sáng kiến mang tính sáng tạo và đóng góp thiết thực cho giáo dục. Top 50 sản phẩm xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết tại Ngày hội nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và AI.

Được tổ chức tại cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT Việt Nam vào giữa tháng 12/2025, ngày hội là nơi các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt và vinh danh những sản phẩm ứng dụng và dự án tiêu biểu.

Các giáo viên, nhà quản lý giáo dục xem thông tin chi tiết về cách thức, thời gian gửi hồ sơ sản phẩm cùng những nội dung liên quan khác trên website của giải thưởng tại trang www.vnfeai.info.

Ông Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Phát triển, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT, chia sẻ: “Ngày hội nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là cơ hội để các nhà giáo Việt Nam thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn giáo dục. Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi chuyên môn, nơi các sáng kiến giáo dục với AI được lan tỏa và ghi nhận”.

Tiến sĩ Trần Đức Linh, Trưởng ban dự án Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với AI, Đại học RMIT Việt Nam cho biết: “Qua các buổi tập huấn, ngày hội sắp tới và chương trình giải thưởng vinh danh, chúng tôi mong muốn đem đến không gian chuyên môn để các giáo viên và cán bộ quản lý toàn quốc có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy đổi mới giáo dục tại Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.