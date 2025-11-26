Đồng Nai từ lâu được biết đến với các vùng chăn nuôi tập trung, cung cấp nguồn thực phẩm lớn cho thị trường phía Nam, đây được xem là thủ phủ của ngành chăn nuôi của cả nước.

Những năm gần đây, tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, khuyến khích các hộ chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, tự động hóa và quy trình an toàn sinh học. Việc này không chỉ giúp nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh, mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng, ổn định đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Hệ thống cho ăn tự tự động.

Trong số đó, trang trại vịt của anh Võ Thanh Thái (xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai) được xem là một trong những mô hình tiên phong, nổi bật nhờ mạnh dạn đầu tư hệ thống tự động hóa và các giải pháp số trong quản lý đàn vịt.

Anh Thái chia sẻ, trước đây việc nuôi vịt hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và lao động phổ thông. Mọi công đoạn, từ cho ăn, theo dõi sức khỏe, vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát môi trường nuôi đều được thực hiện thủ công, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và sức người.

“Lúc chưa áp dụng công nghệ, chỉ cần trời quá nóng hoặc thay đổi thời tiết là đàn vịt dễ bị bệnh, bùng phát rất nhanh. Mỗi mùa nắng nóng, tôi gần như đứng ngồi không yên vì luôn phải canh chừng”, anh Thái kể.

Sức ép từ thị trường tiêu thụ, đặc biệt là yêu cầu về chất lượng ổn định và nguồn cung lớn từ các đầu mối, khiến anh Thái nhận ra cần thay đổi nếu muốn duy trì chăn nuôi bền vững. Khoảng 2 năm trở lại đây, anh quyết định tái cấu trúc mô hình nuôi vịt, đầu tư mạnh cho công nghệ theo hướng trang trại thông minh.

Tủ điều khiển đảm bảo nhiệt độ - độ ẩm.

Do đó, khu chuồng trại được lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt - độ ẩm, quạt làm mát tự động, hệ thống phun sương điều chỉnh theo thời tiết và camera giám sát. Đặc biệt, hệ thống cho ăn tự động giúp điều phối lượng thức ăn theo từng giai đoạn phát triển của vịt, tránh lãng phí và giảm nguy cơ bệnh đường ruột do dư thừa thức ăn.

“Trước đây, cần 5-6 người mới làm xuể các công đoạn trong ngày. Giờ một người là có thể vận hành cả trại vài nghìn con vịt. Môi trường nuôi được kiểm soát tốt hơn, vịt khỏe, lớn nhanh”, chủ trang trại vịt chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình của anh Thái là khu vực xử lý môi trường được đầu tư bài bản. Chất thải được thu gom qua hệ thống rãnh gom tự động, dẫn vào bể biogas nhằm giảm mùi, hạn chế ô nhiễm và tiết kiệm chi phí chất đốt.

Theo anh Thái, áp dụng công nghệ cao không chỉ giúp nâng năng suất mà còn tạo sự chủ động trước biến đổi khí hậu, đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi.

“Nắng nóng bất thường, thay đổi thời tiết liên tục dễ làm vịt suy giảm đề kháng. Công nghệ giúp tôi kiểm soát môi trường và nhiệt độ luôn ở mức ổn định, giảm thiệt hại rất nhiều”, anh nói.

Hệ thống camera giám sát trang trại.

Hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ cao đã được thể hiện rõ nét sau khi vận hành mô hình. Năng suất đàn vịt tăng khoảng 15-20%, đồng thời chất lượng con vịt đồng đều hơn. Chi phí thức ăn và nhân công giảm đáng kể, giúp trang trại của anh Thái luôn duy trì nguồn cung ổn định cho các thương lái.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, toàn tỉnh có hơn 40 triệu con gia súc, gia cầm và hàng trăm dự án chăn nuôi công nghệ cao. Chuyển đổi số giúp giám sát dịch bệnh hiệu quả, liên kết chuỗi giá trị từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ, minh bạch và bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, nhiều trang trại quy mô lớn đã áp dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại không ít khó khăn như thiếu vốn và cơ chế chính sách chưa thật sự đồng bộ.

Do đó, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ tài chính, khuyến khích xã hội hóa nghiên cứu và nhân rộng các mô hình chăn nuôi tuần hoàn, xanh, bền vững. Đây là bước đi quan trọng để ngành chăn nuôi Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung, vừa tăng năng suất, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Huy Hoàng