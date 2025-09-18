Lời tòa soạn Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng trở thành “liều thuốc chữa lành” tinh thần cho không ít người Việt. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Trào lưu nuôi thú cưng "chữa lành" ở Việt Nam, ghi lại những câu chuyện thú vị, đầy cảm xúc về cách con người và thú cưng tìm đến, gắn bó và “chữa lành” cho nhau.

Hơn 2 năm nay, trong căn nhà nhỏ ấm cúng giữa phố thị của Thái Kiến Quốc (còn gọi Quốc Halo, TPHCM) thỉnh thoảng lại vang lên tiếng “quạc quạc” vui tai.

Đó là âm thanh phát ra từ bé vịt cỏ mà Quốc tình cờ trở thành “cha nuôi” sau một tình huống hài hước.

“Lần đó, mình bỏ quên một quả trứng vịt lộn không ăn và trứng nở ra vịt con. Vì không nỡ bỏ nên mình quyết định nuôi và chăm sóc luôn, đặt tên là Chúc”, Quốc kể.

Quốc nuôi vịt cỏ làm thú cưng

Khi vịt cỏ được vài tháng tuổi, Quốc mua thêm một con vịt cảnh giống Call Duck (vịt mồi cỡ nhỏ) về nuôi cùng.

Chàng trai trẻ cho biết vịt cảnh có ngoại hình dễ thương hơn vịt cỏ: Dáng thấp, thân tròn xoe, lông trắng mượt, mỏ vàng đậm nhưng ngắn. Tính cách hai giống vịt cũng khác nhau: Vịt cỏ hơi nhút nhát, còn vịt cảnh bạo dạn, thích khám phá.

Hai chú vịt được chàng trai trẻ đưa đi chụp hình, làm "mẫu nhí"

Nuôi vịt làm thú cưng, Quốc thừa nhận có nhiều việc phải làm hơn, thường xuyên để ý đến môi trường, sức khỏe, dinh dưỡng của chúng.

Những ngày đầu, khi vịt còn nhỏ, Quốc không vội cho ăn mà chỉ cho uống nước vì hệ tiêu hóa của chúng còn yếu. Sau đó, anh bắt đầu tập cho vịt ăn dặm để giữ ấm bụng, duy trì thể trạng tốt.

Giai đoạn này, vịt rất háu ăn nhưng Quốc chỉ cho ăn 2 cữ/ngày vào sáng và chiều với lượng vừa đủ, tránh cho vịt con ăn liên tục khiến chúng khó thở và sình bụng.

Sau khoảng nửa tháng, anh tập cho vịt ăn thêm rau củ quả với các loại ốc, cua để chúng có đủ chất. Định kỳ nửa tháng Quốc mua thuốc giun cho vịt một lần.

Quốc tự tìm tòi cách chăm sóc vịt trên mạng

Chàng trai 25 tuổi cho hay, vịt chủ yếu ăn thóc, cơm nguội, dưa chuột, thêm dế Thái sấy khô. Mỗi tháng, chi phí mua thức ăn khoảng 500.000 đồng. Ngoài ra, anh dọn dẹp chuồng, tắm cho vịt hằng ngày để đảm bảo vệ sinh, tránh mùi hôi.

“Vịt là gia cầm nên vấn đề vệ sinh của chúng là nhược điểm lớn nhất. Chúng không đi vệ sinh đúng chỗ, không theo giờ nhất định.

Vì vậy, khi vịt ở trong nhà thì mình phải dọn dẹp, vệ sinh không gian sống thường xuyên. Lúc đưa ra ngoài dạo chơi, mình sẽ trang bị bỉm, tã cho chúng”, Quốc nói.

Quốc thừa nhận nuôi vịt vất vả hơn chó, mèo nhưng bù lại, mang đến nhiều trải nghiệm mới. Anh cho biết vịt thông minh, hiểu lời người, hợp tác, thích đùa giỡn.

Trong quá trình chăm sóc vịt, Quốc cũng biết thêm nhiều điều thú vị về tập tính sinh hoạt, thói quen của loài này.

Những khoảnh khắc thường ngày của vịt cỏ và vịt cảnh được chàng trai TPHCM ghi lại làm kỷ niệm

Theo quan sát của anh, vịt cỏ có sức sống tốt và ổn định hơn vịt cảnh. Khi nuôi, cần chú ý đến yếu tố thời tiết và nhiệt độ xung quanh, đảm bảo vịt thích nghi được với điều kiện khí hậu và môi trường sống.

Bên cạnh đó, vịt cũng cần nước sạch nên cần thay nước uống thường xuyên để hạn chế các bệnh về đường ruột.

“Hai bé vịt đã tô điểm cho cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc. Khi các bé xuất hiện, mình có thêm nhiều trải nghiệm mới lạ hơn và cảm giác đầu óc thư thái, như xua tan mọi bộn bề, áp lực”, anh bày tỏ.

Quốc cũng thừa nhận, sau khi nuôi vịt làm thú cưng, anh càng trào dâng tình yêu thương động vật, xem chúng như 1 thành viên không thể thiếu trong gia đình.

Không chỉ chăm sóc, Quốc còn đưa vịt đi chơi, chụp hình, quay video làm kỷ niệm. Đôi khi anh đưa chúng đi làm.

Bận rộn nhưng Quốc thấy vui vì được thư giãn, giải tỏa căng thẳng

Theo tìm hiểu của PV, ngoài vịt cỏ và Call Duck, nhiều người Việt còn nuôi vịt uyên ương, vịt gỗ, vịt cánh cam… làm thú cưng. Đa số được huấn luyện sống trên cạn, có con không biết bơi nên không cần xây hồ.

Tuy vậy, người nuôi vẫn phải tắm thường xuyên để giữ lông sạch, mượt.

Vịt cảnh có kích thước nhỏ, phù hợp với lối sống của người ở chung cư, thành phố. Chúng đôi lúc có hành động nghịch ngợm, dễ thương nên đem lại cảm giác thoải mái, thư giãn cho người nuôi

Chị T.M – chủ một cơ sở cung cấp vịt Call Duck ở TPHCM – cho biết giống này có giá hợp lý, dăm triệu cũng có thể sở hữu một con, dễ nuôi, phù hợp không gian thành phố. “Vịt cảnh có tuổi thọ 7-8 năm, ít bệnh, nhưng cần bổ sung sâu khô, cá tôm để đủ dinh dưỡng”, chị nói.

Loài động vật này không chỉ dễ thương, không gây nguy hiểm mà còn có kích thước nhỏ, thuận tiện chăm sóc ở các không gian khác nhau.

Ảnh: Quốc Halo

