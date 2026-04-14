Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; cho ý kiến về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nguyên tắc về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai cũng được thống nhất thông qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về việc thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở giữ nguyên trạng tỉnh Đồng Nai.

Để bảo đảm tỷ lệ số phường đạt chuẩn khi lên thành phố, cần chuyển đổi 10 xã này thành phường. Qua thẩm tra, toàn bộ tiêu chuẩn, điều kiện của 10 xã đều đầy đủ, hồ sơ chặt chẽ và đã lấy ý kiến nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến. Ảnh: QH

Góp ý vào nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi bày tỏ tán thành các đề án này vì nhận thấy có đầy đủ căn cứ về chính trị, pháp lý và đặc biệt là căn cứ thực tiễn. Ông nhấn mạnh, việc trở thành TP trực thuộc Trung ương sẽ tạo ra không gian và động lực tăng tốc phát triển cho Đồng Nai.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới bày tỏ sự thống nhất với nội dung thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Đồng Nai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, hội tụ các yếu tố về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đánh giá về yếu tố lịch sử và phát triển, theo ông, khu vực Đồng Nai từ trước đã giữ vai trò địa bàn quân sự quan trọng với sân bay Biên Hòa, đồng thời có Khu công nghiệp Biên Hòa - khu công nghiệp tiêu biểu của khu vực phía Nam trước đây.

Một phần của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Hà

Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh tế, lịch sử, quốc phòng, an ninh và đối ngoại để đủ điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, mục tiêu xuyên suốt khi xây dựng hồ sơ là thiết lập một mô hình phát triển mới cho Đồng Nai, trở thành một đô thị hiện đại và là cực tăng trưởng mới của khu vực.

Điều này nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của vùng đồng bằng Nam Bộ, tạo tác động tương hỗ và chia sẻ chức năng với đại đô thị TPHCM, giúp Đồng Nai đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình tại phiên họp. Ảnh: QH

Về thời điểm và hiệu lực thi hành, theo Bộ trưởng Nội vụ, Chính phủ thống nhất với đề xuất của tỉnh Đồng Nai cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Theo đó, đề xuất các nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 30/4.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp có thông báo kết luận và công văn gửi Chính phủ để kịp thời ban hành quyết định công nhận đô thị, chậm nhất ngày 16/4 phải hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ trình Quốc hội.