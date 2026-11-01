Chính xác

Động và chùa Địch Lộng hiện thuộc xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình. Điểm đặc biệt của hang động là cấu tạo gồm nhiều không gian thông nhau. Khi gió thổi qua, âm thanh vang lên nghe như tiếng sáo.

Theo tài liệu giới thiệu của địa phương, “địch” có nghĩa là sáo, “lộng” là gió. Chính đặc điểm tự nhiên này tạo nên tên gọi Địch Lộng.