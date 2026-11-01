1. Động nào ở Ninh Bình có thể phát ra âm thanh nghe như tiếng sáo khi gió thổi?
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A. Động Thiên Hà
0%
- B. Động Địch Lộng0%
- C. Động Vân Trình0%
- D. Bích Động0%Chính xác
Động và chùa Địch Lộng hiện thuộc xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình. Điểm đặc biệt của hang động là cấu tạo gồm nhiều không gian thông nhau. Khi gió thổi qua, âm thanh vang lên nghe như tiếng sáo.
Theo tài liệu giới thiệu của địa phương, “địch” có nghĩa là sáo, “lộng” là gió. Chính đặc điểm tự nhiên này tạo nên tên gọi Địch Lộng.
2. Động Địch Lộng gồm bao nhiêu hang thông nhau?
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A. 2 hang
0%
- B. 3 hang0%
- C. 4 hang0%
- D. 5 hang0%Chính xác
Động Địch Lộng gồm 3 hang thông nhau. Tài liệu về di tích mô tả các không gian gồm khu động thờ Phật, hang Tối và hang Sáng.
Gió lưu chuyển qua hệ thống hang tạo ra âm thanh đặc biệt. Ngoài tiếng gió giống tiếng sáo, một số nhũ đá khi gõ nhẹ cũng tạo âm thanh vang như tiếng trống.
3. Động Địch Lộng được ban tặng danh xưng nào?
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A. Nam thiên đệ nhất động
0%
- B. Nam thiên đệ nhị động0%
- C. Nam thiên đệ tam động0%
- D. Nam thiên đệ tứ động0%Chính xác
Địch Lộng được ban tặng 5 chữ “Nam thiên đệ tam động”, nghĩa là động đẹp thứ ba ở trời Nam.
Trong hệ thống danh xưng quen thuộc, động Hương Tích được gọi là “Nam thiên đệ nhất động”, Bích Động ở Ninh Bình là “Nam thiên đệ nhị động”, còn Địch Lộng là “Nam thiên đệ tam động”.
4. Vị vua nào ban tặng Địch Lộng danh xưng “Nam thiên đệ tam động”?
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A. Gia Long
0%
- B. Minh Mạng0%
- C. Thiệu Trị0%
- D. Tự Đức0%Chính xác
Theo nguồn chính thức của tỉnh Ninh Bình, vua Minh Mạng ban tặng Địch Lộng 5 chữ “Nam thiên đệ tam động” trong chuyến tuần du ra Bắc Hà năm 1821.
Tương truyền hang động được một người tiều phu phát hiện khoảng năm 1739. Người này thấy nhũ đá có hình giống tượng Phật nên lập ban thờ; đến năm 1740, chùa được hình thành.
5. Động và chùa Địch Lộng được xếp hạng Di tích cấp quốc gia vào năm nào?
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A. 1975
0%
- B. 19850%
- C. 19900%
- D. 20030%Chính xác
Động và chùa Địch Lộng được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1990.
Quần thể di tích còn có đình đá, đền thờ Lý Quốc Sư, hồ bán nguyệt, các tháp, chùa Hạ và hệ thống tượng Phật. Từ chùa Hạ, du khách phải vượt 105 bậc đá để lên cửa động.
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