Theo OSEN, nam diễn viên Lee Yong-joo vừa qua đời sau một cơn đau tim. Ngày 29/8, bạn thân của Lee Yong-joo đã chia sẻ tin tức đau lòng lên mạng xã hội. "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo Lee Yong-joo đã đột ngột qua đời. Tin tức bàng hoàng này thật khó chấp nhận. Rất mong nhận được sự chia sẻ và gửi lời chia buồn ấm áp nhất để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng", người này viết trên trang cá nhân.

Lee Yong-joo. Ảnh: OSEN

Sự ra đi đột ngột của Lee Yong-joo vì đột quỵ tim khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Cách đây nửa năm, nam diễn viên từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình trên sóng truyền hình.

Lee Yong-joo từng tiết lộ thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự do mắc bệnh lý về tim mạch: "Quả thực tim của tôi có một số vấn đề", anh nói. Sau đó, truyền thông mới biết Lee Yong-joo mắc bệnh cơ tim phì đại. Dù không đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ, anh vẫn hóa thân trọn vẹn và vô cùng chân thực vào vai người lính trẻ trong Blue Tower, nhận được nhiều cảm tình từ khán giả.

Nghe tin buồn, dàn diễn viên Blue Tower đồng loạt gửi lời tiễn biệt. Nam diễn viên Kim Jae-woo đăng ảnh chụp chung với Lee Yong-joo kèm dòng trạng thái xúc động: "Tối nay, với trái tim nặng trĩu, tôi đã đến tiễn đưa Yong-joo lần cuối... Này tân binh!! Thỉnh thoảng nhớ ghé thăm anh trong giấc mơ nhé. Chúng ta lại cùng nấu mì ramyeon ăn như ngày xưa!". Các đồng nghiệp khác như Baek Bong-ki, Kim Ho-chang, Jeong Jin-wook và Song Young-jae cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn dành cho nam diễn viên xấu số.

Di ảnh Lee Yong-joo tại nhà tang lễ. Ảnh: SNS

Lễ tang Lee Yong-joo được tổ chức tại Phòng số 5, nhà tang lễ Bệnh viện Bundang Jesaeng. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 6h30' ngày 31/8, sau đó nam diễn viên sẽ được an táng tại Trung tâm tang lễ của thành phố Seongnam.

Lee Yong-joo sinh năm 1982. Anh khởi nghiệp từ bộ phim điện ảnh Doma Ahn Jung-geun (2004) và để lại ấn tượng qua nhiều tác phẩm như: Hello, Francesca, Hoàng Cung, Thực Thần và series Tháp xanh.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin diễn viên Lee Yong-joo qua đời (Nguồn: Ali info)