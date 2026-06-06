Theo Sina, thông tin diễn viên Kim Trạch qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ. Nam diễn viên ra đi ở tuổi 33 mà không kịp để lại lời trăng trối.

Diễn viên Kim Trạch qua đời.

Diễn viên còn tác phẩm Nghịch quang đã quay xong và đang chờ phát sóng. Một người bạn thân thiết của Kim Trạch nói phim là lời chào tạm biệt cuối cùng của anh với mọi người.

"Anh mới 33 tuổi, sinh mệnh thật sự quá mong manh, nói mất là mất. Hy vọng bộ phim có thể thay anh hoàn thành những câu chuyện còn dang dở", người này chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng vì trước đó không lâu còn gặp Kim Trạch ở trường quay. Tài tử không có biểu hiện bệnh tật, vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người.

Diễn viên nỗ lực làm nghề, được khen về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Bài viết cuối cùng của Kim Trạch trên Weibo là hôm 6/5, với nội dung quảng bá dự án mới do anh đóng chính. Trong ký ức của mọi người, nam diễn viên là người chân thành, ấm áp và luôn nỗ lực hết mình trong công việc.

Sự ra đi đột ngột của Kim Trạch cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một số nguồn tin cho biết diễn viên áp lực trước guồng quay làm việc, dẫn đến đột tử.

Trước khi qua đời, Kim Trạch tiết lộ rằng để duy trì vóc dáng, anh đã kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và tập luyện cường độ cao trong thời gian dài. Nam diễn viên 1 đêm chỉ ngủ tối đa 4 tiếng do bận rộn với lịch làm việc.

Nhiều đồn đoán quanh sự ra đi của Kim Trạch.

Đặc thù ngành phim ngắn làm việc với cường độ cao, quay theo hình thức cuốn chiếu bất kể ngày đêm nên các diễn viên dễ rơi vào trạng thái kiệt sức.

Vào dịp sinh nhật năm 2025, diễn viên đăng tải bài viết nội dung: "Suốt quãng đời còn lại, sức khỏe và hạnh phúc là tất cả đối với tôi".

Điều khiến Kim Trạch hạnh phúc nhất là có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy mà không cần báo thức. Anh cũng thích chơi bóng đá hoặc trò chơi điện tử với bạn bè trong thời gian rảnh.

Công ty quản lý của nam diễn viên không lâu sau đó lên tiếng mong mọi người không lan truyền những tin tức không xác thực, gây hoang mang dư luận. Hiện đơn vị cùng gia đình phối hợp để lo hậu sự cho tài tử.

"Chúng tôi tha thiết kêu gọi cư dân mạng tôn trọng người đã khuất và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, không lan truyền tin đồn thất thiệt", cáo phó nêu.

Diễn viên Kim Trạch được yêu thích nhờ các vai tổng tài phim ngắn.

Kim Trạch sinh năm 1993 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh, từng là người mẫu trước khi bước chân vào ngành điện ảnh và truyền hình. Diễn viên tham gia các bộ phim truyền hình như: Kiều An, chào em, Quên anh, nhớ lấy tình yêu, Tình yêu bắt đầu sau hôn nhân, Tôi không muốn hẹn hò với sếp...

Kim Trạch được yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng gu thời trang thanh lịch. Anh hay được fan trêu là "Tổng tài đời thực". Diễn viên có khoảng 6 triệu fan trên Weibo, mỗi bài đăng thường thu hút hàng nghìn bình luận.

Những năm gần đây, Kim Trạch diễn xuất trong một số phim ngắn thịnh hành và rất được yêu thích. Theo Hongguo Short Drama, anh có 1 dự án đóng vai chính đang chờ phát hành, nhận được hơn 1,48 triệu lượt đặt trước. Đây trở thành tác phẩm cuối cùng của nam diễn viên với khán giả.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu