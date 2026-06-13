Thông tin diễn viên Kim Trạch qua đời khiến khán giả, đồng nghiệp sốc và bàng hoàng. Theo một nguồn tin, anh qua đời vì nhồi máu cơ tim.

Diễn viên Kim Trạch qua đời vì nhồi máu cơ tim.

Theo China Press, sáng 13/6, 1 người tự nhận là bạn gái cũ của Kim Trạch bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn cuộc trò chuyện giữa 2 người trước khi nam diễn viên qua đời.

Trong cuộc hội thoại, tài tử phàn nàn do phải làm việc quá nhiều, "kết thúc công việc lúc nửa đêm" và "bắt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng mỗi ngày" khiến anh mắc chứng thiếu ngủ kinh niên. Anh than thở cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, cảm giác "sắp chết vì kiệt sức". Đáng chú ý, Kim Trạch còn tiết lộ mình bị lạm dụng tình dục nhưng không kể rõ nguyên nhân.

Sự việc nhanh chóng dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cáo buộc đoàn phim bốc lột sức lao động. Trước nay, đặc thù ngành phim ngắn làm việc với cường độ cao, quay theo hình thức cuốn chiếu bất kể ngày đêm. Hiện phía gia đình và công ty quản lý của nam diễn viên chưa lên tiếng phản hồi.

Tin diễn viên Kim Trạch qua đời khiến nhiều người sốc.

Trước khi qua đời, Kim Trạch tiết lộ để duy trì vóc dáng, anh đã kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và tập luyện cường độ cao trong thời gian dài. Nam diễn viên 1 đêm chỉ ngủ tối đa 4 tiếng do bận rộn với lịch làm việc.

Kim Trạch sinh năm 1993 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh, từng là người mẫu trước khi bước chân vào ngành điện ảnh và truyền hình. Diễn viên tham gia các bộ phim truyền hình như: Kiều An, chào em, Quên anh, nhớ lấy tình yêu, Tình yêu bắt đầu sau hôn nhân, Tôi không muốn hẹn hò với sếp...

Kim Trạch được yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng gu thời trang thanh lịch. Anh hay được fan trêu là "Tổng tài đời thực". Diễn viên có khoảng 6 triệu fan trên Weibo, mỗi bài đăng thường thu hút hàng nghìn bình luận.

Những năm gần đây, Kim Trạch diễn xuất trong một số phim ngắn thịnh hành và rất được yêu thích. Theo Hongguo Short Drama, anh có 1 dự án đóng vai chính đang chờ phát hành, nhận được hơn 1,48 triệu lượt đặt trước. Đây trở thành tác phẩm cuối cùng của nam diễn viên với khán giả.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu