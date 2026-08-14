Như VietNamNet đưa tin, ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung qua đời vào 14h50' ngày 13/8/2026, hưởng dương 48 tuổi. Đám tang diễn ra tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, phường Cửa Nam, TP Hà Nội từ 7h-8h ngày 16/8. Sau đó, gia đình sẽ đưa anh đi hỏa táng tại Thanh Trì, Hà Nội rồi an táng tại nghĩa trang ở Đông Anh, Hà Nội.

Tin ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung qua đời đột ngột khiến nhiều nghệ sĩ, học trò bất ngờ, buồn thương.

Bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của ca sĩ Nguyễn Xuân Trung là bức ảnh bên các học trò sau một đêm diễn thành công. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nhà báo Minh Tiệp xót xa gọi Nguyễn Xuân Trung là "người giữ ký ức". Năm 2003, anh vừa tốt nghiệp cấp 3, lên TP Hà Nội ôn thi đại học. Do mê âm nhạc, anh xin vào sinh hoạt tại CLB âm nhạc Hướng Dương và gặp ca sĩ Nguyễn Xuân Trung.

Sau một buổi sinh hoạt văn nghệ, Minh Tiệp được Nguyễn Xuân Trung công nhận khả năng hát, từ đó thường gọi anh lên sân khấu hát lót tại CLB. Nhờ vậy, Minh Tiệp - khi ấy là một sinh viên nghèo - có cơ hội trở thành ca sĩ phòng trà, có thu nhập ổn định.

Sau này, Minh Tiệp và Nguyễn Xuân Trung bất ngờ gặp lại nhau tại một lớp đại học. Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 hằng năm, hai người hay trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa.

Đến nay, Minh Tiệp vẫn nhớ ơn Nguyễn Xuân Trung: "Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của em. Vì một câu nói, một lần gọi em lên sân khấu mà đã thay đổi cả một chặng đường".

"Còn ngày dài, còn tình đầy" - Nguyễn Xuân Trung

Cùng học thanh nhạc từ ca sĩ opera - NSND Lê Gia Hội, ca sĩ Tiến Trần và Nguyễn Xuân Trung thường gặp nhau tại đám giỗ thầy. Hai người thường dành hàng giờ trò chuyện khi cùng hoạt động ca hát lẫn giảng dạy thanh nhạc. Trong Tiến Trần, Nguyễn Xuân Trung khá giống thầy - NSND Lê Gia Hội ở điểm làm việc rất say mê, chăm chỉ nhưng luôn âm thầm, lặng lẽ.

Lần cuối cùng gặp mặt khoảng 1 tháng trước, Tiến Trần kể Nguyễn Xuân Trung vẫn hẹn "hôm nào anh em gặp nhau", không ngờ "đó là một lời hẹn thật dài".

Ca sĩ, thiếu úy Minh Châu - học trò Nguyễn Xuân Trung - viết tưởng nhớ anh: "Thầy thích cây cảnh, thích ăn chay. Thầy chọn đi bơi để tăng cường sức khoẻ, ăn chay để giữ cho cuộc sống lành mạnh. Lâu lâu có gặp học sinh, thầy thích đưa tụi con đi ăn món ngon, không thì cùng nhau nấu một bữa to rồi ăn như nhà có cỗ.

Ca sĩ Nguyễn Xuân Trung yêu hoa, thường dành nhiều thời gian chăm sóc vườn. Ảnh: FBNV

Thầy dạy con cách chia sẻ, cách cảm thông, dạy con phải biết đoàn kết với anh chị trong lớp. Thầy dạy học sinh biết yêu thương, minh chứng bằng chính tình thương của thầy. Thầy thích xem phim lắm, toàn thức đến 11-12h đêm, thấy con thức khuya thầy còn mắng bảo đi ngủ sớm đi cho khỏe.

Mỗi mùa đông thấy con giọng khản đặc, thầy cho uống mật ong là khoẻ re. Thầy quan tâm chúng con từng li từng tí, thầy thương như các con của thầy. Con gái chỉ mong thầy ở nơi xa ấy vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ, có hẳn một khu vườn với đầy hoa lan mà thầy vẫn thích".

Ca sĩ Nguyễn Xuân Trung sinh năm 1978, là giảng viên Khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2012, anh tham gia chương trình Vietnam’s Got Talent. Hình ảnh chàng trai nặng 100kg cất giọng hát truyền cảm với ca khúc "More than I can say" từng gây sốt mạng xã hội bấy giờ. Sau cuộc thi, Nguyễn Xuân Trung trở về tiếp tục công việc giảng dạy. Anh được đồng nghiệp đánh giá là một giảng viên giỏi nghề, tận tụy. Trên trang cá nhân, Nguyễn Xuân Trung thường đăng bài viết, hình ảnh và video về các học trò. Bài đăng cuối cùng là bức ảnh của anh bên dàn học trò sau một đêm diễn thành công. Đời thường, anh yêu hoa, thích đi du lịch; ngoài công việc thường dành nhiều thời gian chăm sóc vườn tược.

Mi Lê