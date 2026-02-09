Nhiều năm nay, mua vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) trở thành thói quen của nhiều người. Thế nên, khoảng hơn một thập kỷ qua, cứ vào dịp vía Thần Tài, tại các cửa hàng vàng lại nườm nượp người đi mua vàng. Có những người chỉ mua 0,5-1 chỉ, song cũng có rất nhiều người mua số lượng vàng từ vài lượng đến vài chục lượng.

Bởi với họ, việc mua vàng vào dịp này không chỉ để cầu may mắn mà còn được coi như một hình thức tiết kiệm dài hạn, phòng ngừa rủi ro.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Chu Thị Hồng Phương ở Phú Thượng (Hà Nội) nói mình đã đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài nhiều năm nay. Tuy nhiên, số lượng vàng mua mỗi năm tuỳ vào túi tiền nhàn rỗi của gia đình. Theo đó, có năm chị chỉ mua 1-2 chỉ, cũng có năm mua nhiều hơn.

“Năm ngoái, tôi mua được 1 lượng vàng nhẫn ép vỉ với giá khoảng hơn 89,8 triệu đồng. So với giá ở thời điểm hiện tại, tôi lãi gần 91 triệu đồng/lượng”, chị nói. Còn những chỉ vàng nhẫn chị Phương mua cách đây hơn 10 năm, thì nay đã lãi gấp 4-5 lần.

Vàng nhẫn là mặt hàng được nhiều người chọn mua nhất vào ngày vía Thần Tài hàng năm. Ảnh: Phạm Hải

Thực tế cho thấy, giá vàng đang trong chu kỳ tăng giá mạnh nhất lịch sử, với mức biến động lên tới hàng chục triệu đồng/lượng mỗi phiên.

Ví như, cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm nay, giá vàng biến động dữ dội. Giá vàng ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại 191,2 triệu đồng/lượng vào hôm 29/1. Ngay sau đó, giá kim loại quý này gần như rơi tự do.

Trong tuần vừa qua, giá vàng SJC có thời điểm lao dốc xuống ngưỡng 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với đỉnh cao 191,2 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 29/1, vàng đã giảm giá hơn 25 triệu đồng/lượng. Còn nếu tính cả mức chênh 3 triệu đồng giữa giá mua vào và bán ra, nhiều người đã thua lỗ hơn 28 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên.

Dù vậy, trong năm 2025, giá vàng đã tăng 65% và tăng tiếp gần 30% trong vòng 29 ngày đầu năm mới 2026.

Nhờ vậy, những người chen chân xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần Tài các năm đến nay cũng trúng đậm.

Dữ liệu tổng hợp của VietNamNet cho thấy, từ năm 2018 đến nay, cứ vào ngày vía Thần Tài năm sau giá vàng nhẫn (loại vàng phổ biến được nhiều người chọn mua) lại cao hơn năm trước đó (trừ năm 2022).

Theo đó, vàng nhẫn từ mức 37,2 triệu đồng/lượng năm 2018 đã vọt lên mức 180,7 triệu đồng/lượng (bán ra) vào đầu giờ sáng ngày 9/2/2026. Tức, giá vàng nhẫn hiện nay đã tăng tới 143,5 triệu đồng/lượng, tương đương 385,8% so với 2018.

Cụ thể, vào ngày vía Thần Tài 2018 (25/2), giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 37,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đến ngày vía Thần Tài năm tiếp (14/2/2019), giá kim loại quý này tăng nhẹ lên mức 37,25 triệu đồng/lượng. Tức, những người đi mua vàng ngày vía Thần Tài năm 2018 và bán sau 1 năm sẽ lỗ 350.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, vào ngày vía Thần Tài năm 2020 (3/2), vàng nhẫn tại SJC đã vọt lên ngưỡng 44,45 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 7,2 triệu đồng/lượng chỉ sau một năm.

Năm 2021, giá vàng nhẫn ngày vía Thần Tài (21/2) tiếp tục tăng mạnh thêm 10,45 triệu đồng/lượng, lên mức 54,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Song, giá mặt hàng này bất ngờ giảm 700.000 đồng/lượng còn 54,2 triệu đồng/lượng vào ngày vía Thần Tài 2022 (10/2).

Năm 2023, trong ngày vía Thần Tài (31/1), giá vàng nhẫn quay lại đà tăng nhẹ, lên mức 55,5 triệu đồng/lượng.

Sau đó, nhẫn tròn trơn vào đà tăng giá dữ dội, ghi nhận mức 64,7 triệu đồng/lượng vào ngày vía Thần Tài 2024 (19/2).

Ngày vía Thần Tài năm 2025 (7/2), vàng nhẫn tại SJC được niêm yết ở mức giá 89,8 triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng nhẫn đã tăng mạnh 25,1 triệu đồng/lượng sau đúng một năm.

Đáng chú ý, đến sáng ngày 9/2/2026, giá kim loại quý này đã vọt lên ngưỡng 180,7 triệu đồng/lượng. So với ngày vía Thần Tài năm 2025, giá vàng nhẫn đã tăng 90,9 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 101,2%.

Với mức tăng hơn 100%, vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, đem lại lợi nhuận tốt nhất trong bối cảnh lãi suất ngân hàng ở mức khá thấp, thị trường chứng khoán biến động khó lường.