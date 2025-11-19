Đông đảo người dân TPHCM đến lễ hội ẩm thực cua Cà Mau. Ảnh: Hà Nguyễn

Không khí nhộn nhịp

Chiều 18/11, bất chấp cơn mưa nặng hạt, đông đảo người dân TPHCM đã đến Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) để trải nghiệm lễ hội ẩm thực cua Cà Mau.

Trong khuôn viên diễn ra lễ hội, người dân, du khách tham quan khu triển lãm các mô hình, hình ảnh, biểu tượng đặc sắc của Cà Mau.

Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chế biến từ cua, tôm khô, tôm thẻ, khô cá, yến sào, bánh phồng tôm, chả lụa… cũng thu hút đông đảo khách ghé thăm.

Người đến lễ hội tham quan các khu vực. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo ghi nhận của PV, đa số thực khách đến trải nghiệm khu vực chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc sắc của Cà Mau. Đặc biệt, các gian hàng có trưng bày, chế biến cua sống luôn chật kín khách.

Các loại cua tại đây được bày bán với nhiều mức giá. Cua thịt loại lớn, chưa chế biến được nhiều quầy hàng bán với giá từ 268.000 đồng đến hơn 500.000 đồng/kg. Trong khi đó, cua gạch chưa chế biến có giá từ hơn 300.000 đồng đến trên 600.000 đồng/kg.

Sau khi chế biến, cua thịt có giá 650.000 đồng/kg, trong khi cua gạch được bán với giá 750.000 đồng/kg.

Các quầy bán cua Cà Mau được đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Hà Nguyễn

Khách có thể mua các món cua đã chế biến hoặc yêu cầu người bán trực tiếp chế biến số cua vừa mua. Khách cũng được người bán, nghệ nhân, đầu bếp hướng dẫn cách chế biến cua ngon, đúng cách.

Ngoài số khách mua cua sống về nhà, lễ hội còn thu hút nhiều người dân đến thưởng thức các món ăn tại chỗ. Các món ăn được chế biến từ cua như: cua hấp, cua luộc, cua rang me… được nhiều thực khách lựa chọn.

Tại lễ hội có nhiều món ăn là đặc sản vùng miền được chế biến từ cua. Ảnh: Hà Nguyễn

Càng về chiều tối, lượng người đổ về lễ hội ẩm thực cua Cà Mau càng đông, khiến nhiều quầy hàng luôn trong tình trạng kín khách. Nhân viên, đầu bếp phải liên tục chế biến để kịp phục vụ thực khách, trong khi khu vực thưởng thức tại chỗ nhanh chóng chật kín.

Sức mua tăng cao khiến một số gian hàng bán cua hết sạch hàng chỉ sau vài giờ mở bán.

Lễ hội thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến trải nghiệm. Ảnh: Hà Nguyễn

Bán hơn 100kg cua trong 2 giờ

Anh Lê Văn Thắng, chủ một quầy bán cua tại lễ hội cho biết: “Mặc dù đây mới là ngày đầu tiên diễn ra lễ hội nhưng đã thu hút rất nhiều người dân đến trải nghiệm. Gian hàng của chúng tôi cũng được đông đảo bà con đến mua cua.

Chỉ trong 2 giờ, chúng tôi đã bán hết hơn 100kg cua. Để đáp ứng nhu cầu của người tham gia lễ hội, chúng tôi phải liên tục vận chuyển cua sống đến”.

Gian hàng của anh Thắng bán hết hơn 100kg cua chỉ sau 2 giờ. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhà gần nơi diễn ra lễ hội, chị Bích (40 tuổi) đưa cả gia đình đến trải nghiệm từ sớm. Gia đình chị Bích chọn mua cua chế biến sẵn, thưởng thức trực tiếp tại lễ hội.

Chị cho biết, so với thị trường, các loại cua tại lễ hội có giá rẻ hơn nhưng rất chất lượng. Chị chia sẻ: “Từ lâu cua Cà Mau đã nổi tiếng thơm ngon. Vì vậy khi biết tin có lễ hội ẩm thực về loại cua này, gia đình tôi tranh thủ đến thưởng thức.

Chúng tôi chọn mua cua và nhờ đầu bếp chế biến trực tiếp để trải nghiệm. Cua rất ngon, thịt chắc, gạch nhiều, thơm béo".

Tranh thủ giờ tan ca, anh Lý (SN 1993) cũng đưa vợ và 2 con gái đến lễ hội thưởng thức các món ăn đặc sản từ cua. Sau khi tham quan, vợ chồng anh chọn mua cua luộc, hấp cho 2 cô con gái.

Gia đình anh Lý đưa 2 con gái đến lễ hội thưởng thức cua Cà Mau. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh nói: “Con gái của tôi rất thích ăn cua. Vì vậy mặc cho trời mưa lớn, vợ chồng tôi vẫn đưa 2 bé đến lễ hội vui chơi, thưởng thức các món ăn từ cua Cà Mau.

Ngoài được thưởng thức các món cua ngon, vợ chồng tôi cũng như các bé còn được biết thêm nhiều kiến thức, món ăn đặc sản vùng miền”.

Nhiều người dân thưởng thức cua Cà Mau trong khuôn viên lễ hội. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong khi đó, cô gái tên Quế Hương (20 tuổi) cho biết đây là đầu tiên ăn cua Cà Mau. Khi biết có lễ hội về cua Cà Mau, Hương cùng bạn đến trải nghiệm, thăm thú không gian ẩm thực nhộn nhịp.

Cô gái cho biết so với ghẹ, cua Cà Mau có hương vị khác lạ. “Tôi rất ấn tượng với món ăn từ cua Cà Mau. Thịt cua chắc và rất ngọt. Tại lễ hội, tôi cũng học được cách chế biến cua đúng cách”, Hương chia sẻ.

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 22/11. Tại lễ hội, các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng từ Cà Mau và TPHCM sẽ trình diễn, giới thiệu các món ăn đặc sắc từ cua và hải sản vùng sông nước. Khách đến tham quan, trải nghiệm lễ hội sẽ được dùng thử, hướng dẫn chế biến đặc sản Cà Mau.