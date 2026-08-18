Hơn 1 tuần qua, hàng nghìn lượt người gồm cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, hội viên và người dân xã Lam Thành (Nghệ An) cùng góp sức vận chuyển, lắp ghép hàng nghìn tấm bê tông trên sườn phía Tây núi Nhón, từng bước tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”.

Dòng người nối nhau khuân từng tấm bê tông, tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón

Từ chân núi lên khu vực dòng chữ, dòng người nối hàng dài. Từng tấm bê tông được chuyền tay qua nhiều chặng để đưa lên sườn núi.

Do núi Nhón cao, địa hình dốc, đường lên nhỏ hẹp và hiểm trở, toàn bộ vật liệu phải vận chuyển bằng sức người. Lực lượng tham gia được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ phụ trách một chặng, lần lượt đưa vật liệu từ chân núi lên vị trí lắp ghép.

Nụ cười phấn khởi của người dân khi góp sức vào công trình

Góp sức trong “dây chuyền người” lên núi Nhón, em Chu Minh Tuấn, học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, chia sẻ: “Dù thấm mệt sau chặng đường dốc, em vẫn thấy vô cùng ý nghĩa khi được tận tay đưa những tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ tri ân Bác. Là người con của quê hương Lam Thành, em muốn đóng góp chút sức trẻ để công trình nhanh chóng hoàn thiện”.

Địa phương đã huy động 3.000 lượt người tham gia, gồm cán bộ, công chức, lực lượng quân sự, dân quân, giáo viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các xóm

Dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” được cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân huyện Hưng Nguyên (cũ) tạo dựng từ tháng 12/1969. Công trình mang dấu ấn lịch sử, thể hiện tình cảm kính yêu, niềm tiếc thương của quân và dân địa phương đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau hơn nửa thế kỷ, tác động của thời tiết khiến dòng chữ nhiều lần phai mờ. Tháng 5 vừa qua, lực lượng quân sự và dân quân xã Lam Thành tổ chức phục dựng dòng chữ bằng vôi trắng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do nằm trên sườn núi dốc, lớp vôi nhanh chóng bị ảnh hưởng sau những trận mưa lớn. Từ thực tế này, xã Lam Thành quyết định tái tạo dòng chữ bằng các tấm bê tông nhằm tăng độ bền và giữ lại dấu tích của công trình lịch sử.

Dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" đang khẩn trương được hoàn thiện

Ở giai đoạn 1, địa phương đã đúc 1.500 tấm bê tông; giai đoạn 2 tiếp tục đúc thêm 500 tấm để hoàn thiện. Mỗi tấm dài khoảng 80cm, rộng 20cm, nặng hơn 20kg. Toàn bộ dòng chữ trải dài khoảng 180m trên sườn núi.

Ảnh tư liệu về dòng chữ "Bác Hồ sống mãi". Ảnh: Cổng thông tin xã Lam Thành

Thượng úy Lê Ngọc Lâm, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành, cho biết đến hết ngày 17/8, đã có hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân chung sức phục dựng dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9, cùng với cột cờ trên đỉnh núi Nhón, tạo thêm một điểm nhấn giàu ý nghĩa trên vùng đất Lam Thành.