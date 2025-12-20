Gần đây, trước cổng Học viện Dầu khí Hóa học Sơn Đông (Trung Quốc), sạp bán kẹo hồ lô của ông Điền thu hút rất đông thực khách, thường xuyên xuất hiện hàng dài người xếp hàng. Rất nhiều sinh viên và người dân tốt bụng tìm đến để ủng hộ việc buôn bán của ông, trang QQ đưa tin.

Hóa ra, không lâu trước đây, con trai ông Điền đã qua đời vì ung thư gan, để lại 3 đứa con thơ dại. Ông Điền nén nỗi đau tiếp tục ra bán hàng để nuôi 3 cháu nội. Một số người bán hàng gần đó đã chia sẻ câu chuyện của ông lên mạng xã hội. Nhiều sinh viên sau khi biết chuyện đã lần lượt đến ủng hộ.

Ông Điền với sạp hàng giản dị có nhiều người mua mỗi ngày. Ảnh: QQ

Ngày 19/12, ông Điền nghẹn ngào nói với phóng viên lời cảm ơn sâu sắc dành cho những tấm lòng tốt.

Ông chia sẻ: "Người tốt trên đời này còn nhiều lắm. Việc buôn bán của tôi đã khá hơn nhiều, một ngày có thể bán được khoảng 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng). Có người quét mã trả tiền nhưng không lấy kẹo hồ lô, có người còn mua gạo, bột mì, quần áo, đồ dùng mang đến tặng cho trẻ nhỏ".

Một người địa phương tên Vương Mật kể, chị vô tình xem được câu chuyện của ông trên Douyin (mạng xã hội Trung Quốc). Tình cờ, nhà chị Vương ở gần khu bán hàng của ông Điền nên chiều 18/12, sau khi tan làm, chị đã tìm đến tận nơi.

Khi chị tới, có khoảng 60-70 người đứng xếp hàng, trong đó có không ít sinh viên.

Dòng người đứng xếp hàng mua kẹo hồ lô để ủng hộ cụ ông vất vả nuôi 3 cháu nhỏ. Ảnh: QQ

Chị Vương kể, khoảng 17h, ông đã lái xe đến và dựng sạp. Kẹo hồ lô có nhiều loại như: nếp, chà là đỏ nghiền, khoai từ, dâu tây… Chị mua liền một lúc 15 xiên, tổng cộng 50 NDT (gần 200.000 đồng).

Chị Vương xúc động nói: "Thật sự rất xót xa. Con trai mới mất mà ông vẫn phải ra ngoài bán hàng nuôi gia đình. Mỗi lần xem được video là tôi lại khóc".

Chị cho biết cha mẹ mình cũng trạc tuổi ông Điền, đều từng trải qua những ngày cơ cực, nên chị không nỡ nhìn thấy người khác khổ như vậy. Chị nói sau này sẽ tiếp tục đến ủng hộ việc buôn bán của ông, hy vọng cuộc sống gia đình ông sẽ tốt lên.