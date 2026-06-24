Đồng phục góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều doanh nghiệp không chỉ còn tập trung duy nhất vào sản phẩm hay dịch vụ mà bắt đầu chú trọng hơn đến hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là việc đầu tư bài bản vào đồng phục nhân viên. Nếu trước đây đồng phục chủ yếu phục vụ mục đích quản lý nội bộ thì hiện nay, đồng phục đã trở thành một phần của hệ thống nhận diện thương hiệu.

Theo các chuyên gia quản trị, hình ảnh nhân viên là một trong những điểm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với khách hàng. Sự chuyên nghiệp, đồng nhất và chỉn chu trong trang phục góp phần tạo dựng niềm tin đối với thương hiệu.

Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, giáo dục, logistics và sản xuất đang tăng cường đầu tư vào đồng phục.

Văn phòng làm việc của Công ty TNHH TMDV Trường Vân - đơn vị sở hữu thương hiệu Đồng phục Zumi

Xu hướng đầu tư cho hình ảnh thương hiệu

Theo ông Lưu Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Vân - đơn vị sở hữu thương hiệu Đồng phục Zumi, nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

"Khách hàng hiện không chỉ yêu cầu sản phẩm đẹp mà còn quan tâm đến khả năng truyền tải hình ảnh thương hiệu, sự đồng nhất trong thiết kế và trải nghiệm của nhân viên khi sử dụng đồng phục", ông Điệp cho biết.

Ông Lưu Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Trường Vân

Thành lập từ năm 2014, Đồng phục Zumi hiện phục vụ hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xưởng sản xuất của Đồng phục Zumi được mở rộng nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng doanh nghiệp

Theo đại diện doanh nghiệp, thị trường đồng phục đang chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng, trải nghiệm khách hàng và năng lực cung ứng.

Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Vân đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất mang thương hiệu Đồng phục Zumi.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, doanh nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất lên gần 1.000m² với hàng trăm lao động. Hiện hệ thống sản xuất đạt công suất trung bình khoảng 100.000 sản phẩm mỗi tháng, tiếp nhận khoảng 500 đơn hàng và hoàn thiện hơn 300 đơn hàng hàng tháng.

Theo ông Lưu Ngọc Điệp, việc mở rộng quy mô không chỉ giúp nâng cao năng lực sản xuất mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu thời gian giao hàng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh việc đầu tư nhà xưởng, doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng.

Hướng tới giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

Theo đại diện Đồng phục Zumi, thị trường hiện nay không còn cạnh tranh đơn thuần về giá. Khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn về thiết kế, chất liệu, độ bền sản phẩm và khả năng thể hiện bản sắc thương hiệu.

Các mẫu đồng phục mới nhất của Đồng phục Zumi được phát triển theo xu hướng hiện đại

Chính vì vậy, doanh nghiệp định hướng phát triển theo mô hình cung cấp giải pháp toàn diện thay vì chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất.

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, Đồng phục Zumi còn tham gia tư vấn thiết kế, lựa chọn chất liệu và xây dựng giải pháp nhận diện phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Tầm nhìn của doanh nghiệp là trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp đồng phục, mang đến các giải pháp toàn diện giúp nâng tầm hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Lưu Ngọc Điệp, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu, đồng phục sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Công ty: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Vân

Thương hiệu: Đồng phục Zumi

Người đại diện: Lưu Ngọc Điệp

Website: https://zumiuniform.vn/

Thanh Loan