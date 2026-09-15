Cột mốc này đánh dấu đợt xuất khẩu đầu tiên của táo JOLI™, khởi đầu cho lộ trình ra mắt từng bước trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam được tin tưởng lựa chọn là thị trường tiên phong, đồng hành cùng đối tác bán lẻ chiến lược WinCommerce — hệ thống bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam.

Táo JOLI™ ra đời nhằm hoàn thiện bộ sưu tập các thương hiệu táo cao cấp sẵn có của T&G như ENVY™ và JAZZ™, mang đến thêm lựa chọn thưởng thức đa dạng cho người tiêu dùng. Với kích thước lớn, sắc đỏ rực rỡ bắt mắt cùng vị ngọt mọng nước, JOLI™ được định hình xoay quanh những khoảnh khắc gắn kết gia đình.

Táo JOLI™ phân phối tại một số siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+

Trong giai đoạn đầu, táo JOLI™ sẽ được phân phối tại một số siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ chọn lọc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện ra mắt chính thức đã diễn ra tại WinMart Royal City (Hà Nội) vào ngày 12/9/2026 vừa qua.

Sự kiện ra mắt táo JOLI™ đã diễn ra tại WinMart Royal City (Hà Nội) vào ngày 12/9/2026

Ông James Gordon, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của T&G Global, chia sẻ đây là cột mốc quan trọng đối với T&G cùng mạng lưới người trồng táo tại New Zealand:

“Lần đầu tiên, người tiêu dùng có thể trải nghiệm dòng táo cao cấp JOLI™ với hương vị vượt trội và diện mạo ấn tượng. Được định vị là dòng táo dành cho sự sẻ chia trong danh mục táo cao cấp, JOLI™ kỳ vọng sẽ biến 'khoảnh khắc sẻ chia' thành động lực tăng trưởng mới cho toàn ngành.”

Ông James Gordon - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của T&G Global phát biểu tại sự kiện

“Kết quả khảo sát người tiêu dùng cho thấy sức hút mạnh mẽ của JOLI™. Trong các bài thử nghiệm tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Bắc Mỹ, JOLI™ được đánh giá là dòng táo có hương vị tiệm cận nhất với 'trải nghiệm ăn táo lý tưởng'.

Đặc biệt tại Việt Nam, tỷ lệ người tiêu dùng sẵn sàng chọn mua táo JOLI™ đạt con số ấn tượng 98%. Sự phát triển nhanh chóng của ngành bán lẻ hiện đại, nhu cầu ngày càng tăng đối với trái cây cao cấp, cùng mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa chúng tôi và WinCommerce đã biến Việt Nam thành lựa chọn tự nhiên hàng đầu để ra mắt táo JOLI™,” ông Gordon nhấn mạnh.

Tỷ lệ người tiêu dùng sẵn sàng chọn mua táo JOLI™ đạt con số ấn tượng 98%

Bà Phạm Huyền Trang – Giám đốc ngành hàng WinMart chia sẻ sự kiện hợp tác ra mắt này tiếp tục khẳng định mối quan hệ chiến lược lâu năm giữa WinCommerce và T&G, đồng thời phản ánh xu hướng ưa chuộng trái cây cao cấp của người tiêu dùng Việt: “Khách hàng của chúng tôi ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn trái cây nhập khẩu — ưu tiên các sản phẩm mọng ngon, chất lượng đồng nhất và mang lại trải nghiệm đáng nhớ. Dòng táo ENVY™ đã minh chứng cho sức mua rất lớn đối với táo cao cấp tại Việt Nam, và chúng tôi tin tưởng JOLI™ sẽ là sự bổ sung hoàn hảo trên kệ hàng.”

Bà Phạm Huyền Trang – Giám đốc ngành hàng WinMart phát biểu tại sự kiện

“Với tư cách là nhà bán lẻ đầu tiên trên thế giới giới thiệu thương hiệu táo cao cấp JOLI™, chúng tôi rất hào hứng mang sản phẩm này đến tay người tiêu dùng Việt Nam thông qua hệ thống WinMart và WinMart+ chọn lọc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh,” Đại diện WinCommerce cho biết thêm.

Trên phạm vi toàn cầu, phân khúc táo cao cấp đang ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá. Từ năm 2025 đến 2030, quy mô phân khúc này dự kiến sẽ tăng từ 13 tỷ USD lên 19 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,6%. Danh mục táo cao cấp của T&G được dự báo sẽ vượt mức tăng trưởng chung của thị trường, đạt 8,4%, nhờ vào sức mạnh của các thương hiệu hiện có cùng sự góp mặt của tân binh JOLI™.

T&G đã góp phần định hình phân khúc này thông qua các thương hiệu đình đám như ENVY™ và JAZZ™. Đầu năm nay, thương hiệu ENVY™ đã cán cột mốc kỷ lục hơn 1 tỷ NZD doanh thu bán lẻ toàn cầu, khẳng định quy mô mà các thương hiệu táo New Zealand có thể đạt được.

T&G đã cấp phép trồng 273 ha táo JOLI™ tại New Zealand và lên kế hoạch mở rộng quy mô lên khoảng 1.500 ha trên toàn cầu vào năm 2035. Khi sản lượng thu hoạch tăng trưởng ổn định, T&G sẽ tiếp tục mở rộng phân phối JOLI™ trên khắp Việt Nam và các thị trường cao cấp chọn lọc trên thế giới.

Hành trình của T&G Global bắt đầu từ hơn 125 năm trước với tên gọi Turners and Growers. Ngày nay, doanh nghiệp không ngừng nỗ lực kiến tạo một tương lai khỏe mạnh hơn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Là một thành viên thuộc tập đoàn BayWa Global Produce, T&G hiện có mặt tại 13 quốc gia cùng đội ngũ 1.780 nhân sự; trực tiếp canh tác và hợp tác với hơn 700 nhà vườn để thương mại hóa, kinh doanh và phân phối nông sản tươi dinh dưỡng tới khách hàng tại hơn 55 quốc gia.

Doanh nghiệp hoạt động dựa trên triết lý Kaitiakitanga — tinh thần bảo tồn và gìn giữ, luôn trân trọng, chăm sóc đất đai, con người, sản vật, tài nguyên và cộng đồng với trách nhiệm của người hộ vệ tương lai.

(Nguồn: Công ty TNHH T&G Global Việt Nam)