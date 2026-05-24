Những ngày đầu hè, lượng người dân và du khách đổ về thác Ma Hao tăng cao để tắm suối, nghỉ ngơi và tránh nóng.

Ẩn mình giữa rừng nguyên sinh xanh mướt, thác Ma Hao nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống các phiến đá lớn, tạo nên làn hơi nước mát lạnh lan tỏa khắp khu vực. Nhiệt độ tại đây thường thấp hơn nhiều so với khu vực thành phố, mang lại cảm giác dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng gắt.

Theo người dân bản Năng Cát, vào dịp cuối tuần hoặc những đợt nắng nóng cao điểm, hàng trăm lượt khách từ khắp nơi tìm về đây để “giải nhiệt”. Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, dựng lều cạnh suối để nghỉ ngơi cả ngày.

Anh Trịnh Tuấn Thanh, một du khách đến từ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Ở dưới phố nóng ngột ngạt nhưng lên đây cảm giác khác hẳn. Nước suối lạnh, không khí trong lành, trẻ con rất thích được tắm suối và khám phá thiên nhiên”.

Để đến thác Ma Hao, du khách từ Hà Nội có thể di chuyển quãng đường khoảng 150 - 170km theo cao tốc hoặc Quốc lộ 1A về Thanh Hóa, sau đó tiếp tục đi theo đường Hồ Chí Minh tới thị trấn Ngọc Lặc cũ. Từ đây, rẽ vào Quốc lộ 15A để tới huyện Lang Chánh cũ, rồi đi thêm khoảng 10km theo hướng bản Năng Cát, xã Linh Sơn là đến khu vực thác.

Đường vào thác hiện đã thuận tiện hơn trước nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Sau khi gửi xe tại khu vực chân núi, du khách đi bộ thêm một đoạn men theo con suối nhỏ để tới khu vực thác chính.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời điểm lý tưởng nhất để khám phá thác Ma Hao là từ tháng 5 đến tháng 8. Đây cũng là lúc thời tiết nắng nóng và dòng suối trở nên mát lạnh, trong xanh nhất. Do khu vực quanh thác có nhiều đá phủ rêu trơn trượt, du khách nên chuẩn bị giày chống trượt để thuận tiện di chuyển.

Do khu vực này chưa có nhiều dịch vụ ăn nghỉ, du khách có thể chuẩn bị sẵn đồ ăn, dụng cụ picnic hoặc tổ chức tiệc BBQ cạnh suối để tận hưởng trọn vẹn không gian thiên nhiên giữa đại ngàn xứ Thanh.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, cho biết thác Ma Hao đang dần trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của miền tây Thanh Hóa. Ngoài tắm suối, du khách còn lựa chọn check-in trên những phiến đá lớn, tổ chức picnic hoặc khám phá đời sống văn hóa của đồng bào Thái tại bản Năng Cát gần đó. Một số hộ dân cũng bắt đầu phát triển dịch vụ ăn uống, homestay để phục vụ khách du lịch.

Tuy nhiên, địa phương cũng khuyến cáo du khách cần giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế xả rác và chú ý an toàn khi tắm suối vào mùa mưa.