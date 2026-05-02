Suối Mây (tên gọi địa phương) nằm cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 80km. Con suối này bắt nguồn từ thác Ngọc Sơn, thuộc khu vực tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ), cách đó gần 20km.

Không có nhiều công trình hay dịch vụ du lịch, suối Mây vẫn “giữ chân” du khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, hiếm có.

Điểm nổi bật nhất của suối Mây chính là làn nước trong vắt. Đứng bên bờ, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy từng viên sỏi nhỏ dưới đáy, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Nước suối mát lạnh, chảy quanh năm, len lỏi nhẹ nhàng qua từng ghềnh đá, tạo nên âm thanh róc rách, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.

Khu vực suối Mây nước trong vắt thu hút giới trẻ đến tắm mát, check-in

Chính vẻ đẹp tự nhiên ấy đã biến suối Mây thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Chị Lò Thị Hà, một du khách đến từ Sơn La, cho biết rất thích khám phá và đã đi nhiều nơi. Tuy nhiên, khi cùng bạn bè đến suối Mây, chị cảm nhận rõ sự trong lành và yên bình hiếm có.

“Không gian xanh mướt của núi rừng kết hợp với dòng nước trong veo tạo nên những khung hình ấn tượng. Những bãi đá thoai thoải giữa lòng suối trở thành nơi lý tưởng để nghỉ chân, chụp ảnh hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành”, chị Hà chia sẻ.

Các bạn trẻ chụp ảnh bên dòng suối trong vắt

Ông Nguyễn Văn Doanh, chủ cơ sở dịch vụ tại suối Mây cho biết, khu vực này vốn là đất của gia đình. Trước đây, gia đình ông chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi. Nhận thấy dòng suối quanh năm có nước, ông nảy ra ý tưởng làm du lịch trải nghiệm.

“Khoảng 5 năm trước, tôi chỉ dựng một chiếc chòi nhỏ để người dân địa phương đến tắm mát vào mùa hè. Sau đó, lượng khách tăng dần, tôi tận dụng tre trong vườn dựng thêm lều, làm cầu tre, guồng nước… để phục vụ du khách tham quan, check-in”, ông Doanh nói.

Mùa hè, rất nhiều du khách đến với suối Mây để tắm mát

Cũng theo ông Doanh, khoảng 2 năm trở lại đây, lượng khách đến tham quan, tắm suối và chụp ảnh ngày càng đông. Vì vậy, ông đã mở rộng thêm các chòi nghỉ trong ngày và dịch vụ ăn uống để phục vụ du khách.

Khu vực suối Mây được tạo nhiều điểm check-in

Vào những ngày hè nắng nóng, suối Mây càng trở nên nhộn nhịp. Nhờ được bao quanh bởi rừng núi, khu vực này có khí hậu mát mẻ quanh năm, trở thành “điểm tránh nóng” lý tưởng. Du khách có thể thỏa thích tắm suối, ngâm mình trong làn nước mát lạnh hoặc tham gia các hoạt động dân dã như bắt cá, nấu ăn bên bờ suối, đi bè mảng.

Để đến được khu vực suối Mây, từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa, du khách có thể đi theo QL45 hoặc QL47 lên đường mòn Hồ Chí Minh. Từ đây, tiếp tục di chuyển qua các huyện cũ như Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy rồi đến Thạch Thành.

Suối Mây thuộc xã Thạch Quảng, cách đường mòn khoảng 10km, thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh đến suối khoảng 2-2,5 giờ. Đường đi chủ yếu là đồi núi nhưng vẫn thuận tiện cho ô tô di chuyển.

Theo ông Doanh, ngày thường, gia đình ông chỉ đón vài chục lượt khách, nhưng dịp cuối tuần, lượng khách đông hơn, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Có thời điểm, suối Mây đón tới hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Món tôm, cá dân dã được bắt từ suối

Theo lãnh đạo xã Thạch Quảng, khu vực suối Mây do một hộ gia đình khai thác làm điểm tắm mát và check-in trên phần đất của mình. Các hạng mục được dựng lên chủ yếu bằng tre, luồng nên cảnh quan thiên nhiên vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.

Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm dân dã và không gian yên bình, suối Mây đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của địa phương. Đây không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là chốn giúp du khách tìm lại sự cân bằng giữa cuộc sống hiện đại nhiều áp lực.

