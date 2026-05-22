Quan Lạn, Quảng Ninh Đảo Quan Lạn, Quảng Ninh nằm trong vịnh Bái Tử Long, là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn du khách với cảnh quan đẹp, hoang sơ, nước biển trong xanh thấy đáy, bờ cát trắng trải dài. Quan Lạn đẹp nhất vào mùa hè, đặc biệt từ tháng 4 đến hết tháng 6, khi trời trong xanh, nhiệt độ chưa quá nóng, không có mưa bão. Do nằm trong vịnh nên quãng đường biển ra đảo thường không có sóng lớn, thời gian di chuyển nhanh, du khách có thể bớt nỗi lo say sóng. Từ tháng 4-6, thời tiết trên đảo rất đẹp. Ảnh: Linh Xinh Đảo Quan Lạn sở hữu nhiều bãi biển đẹp như bãi Minh Châu, bãi Robinson, bãi Rùa, bãi tắm Tiên, bãi Quan Lạn… Bãi Minh Châu có bờ cát trắng mịn nhất nên luôn đông khách. Bãi Robinson nằm giữa bãi Sơn Hào và Minh Châu, sở hữu bờ biển hoang sơ, có khu nghỉ nằm giữa rừng thông xanh mướt. Quan Lạn cũng có nhiều hải sản tươi ngon, trong đó có những món tên lạ, khiến du khách tò mò như sá sùng, cà ghim, cù kỳ.

Đảo Ngọc Vừng, Quảng Ninh Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống bình dị trên một hòn đảo miền Bắc vào tháng 6, Ngọc Vừng là điểm đến phù hợp. Đảo Ngọc Vừng thuộc đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), rộng khoảng 45km2 với 8 đảo đất cùng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ bao quanh. Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, xưa kia vùng biển nơi đây có rất nhiều trai ngọc. Ban đêm, ánh sáng từ ngọc phát ra khiến cả vùng biển rực sáng nên người dân gọi là Ngọc Vừng. Bình minh và hoàng hôn trên đảo đều rất đẹp. Ảnh: Yến Lê Dân cư trên đảo còn thưa thớt, cuộc sống gắn với nghề biển, nuôi trồng thủy sản và cả nông nghiệp. Ít năm gần đây, bà con trên đảo phát triển thêm dịch vụ du lịch. Điểm nhấn không thể bỏ qua khi du khách tới Ngọc Vừng là bãi biển Trường Chinh trong xanh, cát trắng phẳng lỳ dài gần 3km, trải rộng gần 200m, uốn mình như vầng trăng khuyết. Tại đảo có nhiều loại hải sản tươi sống, rất ngon như cù kỳ, mực, hà... Tuy nhiên, các dịch vụ lưu trú, ăn uống trên đảo còn khá ít. Du khách tới vào cuối tuần nên liên hệ đặt phòng trước.

Làng Gò Cỏ, Quảng Ngãi Làng Gò Cỏ là điểm dừng chân hấp dẫn trong Di tích quốc gia đặc biệt văn hoá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), phù hợp với những du khách muốn khám phá cuộc sống thôn quê ven biển mộc mạc nhưng ấm áp tình làng, nghĩa xóm. Ngôi làng được mệnh danh là làng "nhiều không" như không có hàng quán sầm uất, nhiều nhà dân không sử dụng điều hòa, không tivi... Những ngôi nhà tranh vách đất do bà con trong làng tự tay xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật Trước đây, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt trên biển, làm vườn, thủ công đan lát. Hiện, họ chung tay làm du lịch, mở homestay, trở thành "hướng dẫn viên du lịch bình dân" kể chuyện làng, "truyền nghề" thủ công cho du khách... Những căn homestay trong làng được hình thành dựa trên các tiêu chí do dân làng thống nhất. Theo đó, chủ hộ phải là người bản xứ, có ít nhất 3 đời sống tại làng mới được tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú. Du khách tới đây được đối đãi như thành viên trong gia đình, cùng ăn, ở, trải nghiệm các hoạt động với bà con. Tại làng, du khách có thể thưởng thức những món đặc trưng như lưỡi long (một loại xương rồng) nấu canh cá, tôm, làm gỏi; các món ngon từ hải sản như chả nhum, mực lá, canh hàu, gỏi da cá...