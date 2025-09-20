Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, Florida đăng tải thông báo về quyết định chấp thuận thỏa thuận chung về việc hoãn và tạm đình chỉ vụ án của ca sĩ Lynda Trang Đài.

Theo đó, công tố viên và bị cáo - Lynda Trang Đài cùng yêu cầu Tòa tạm hoãn phiên xử vì cô đang nộp đơn tham gia Chương trình Chuyển hướng trước xét xử.

Chương trình này kéo dài ít nhất 6 tháng. Nếu Lynda Trang Đài tham gia đầy đủ và hoàn thành, bang Florida sẽ bỏ cáo trạng đối với tội trộm cắp vặt. Nữ ca sĩ cũng xin từ bỏ quyền được xét xử nhanh để được tham gia chương trình này.

Thẩm phán chấp thuận yêu cầu của Lynda Trang Đài, ra quyết định tạm dừng vụ án và trả hồ sơ về Văn phòng Công tố. Vụ án sẽ không còn trong lịch xử của Tòa cho đến khi chương trình này hoàn tất.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Tư liệu

Căn cứ Điều 8, Chương 948 Luật Tiểu bang Florida, Chương trình Chuyển hướng trước xét xử là chương trình thay thế việc xét xử dành cho những người phạm tội nhẹ hoặc lần đầu.

Khi nhận thấy các trường hợp phạm tội nhỏ (đơn cử vụ này là trộm cắp vặt) mà bị cáo chưa có tiền án và có khả năng cải tạo, công tố viên sẽ đề xuất đưa vào chương trình này thay vì đưa ra xét xử ngay.

Biện pháp nhằm giảm tải công việc cho Tòa án, vẫn đảm bảo người phạm tội lần đầu chịu trách nhiệm nhưng có cơ hội sửa sai mà không bị án tích.

Theo hướng dẫn từ trang web chính thức của Văn phòng Công tố Quận Cam, Florida, nội dung chương trình này có thể bao gồm: tham gia các khóa học đào tạo bắt buộc, thực hiện lao động công ích, bồi thường thiệt hại và tuân thủ chế độ giám sát.

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange. Ngày 6/1, chị đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.