Microsoft vừa có động thái đầu tiên sau quá trình tái cấu trúc nhân sự tại Việt Nam, thể hiện cam kết tiếp tục hiện diện và gắn bó lâu dài.

Ngày 12/11, Microsoft Việt Nam đưa vào hoạt động văn phòng mới tại TPHCM. Đây là hoạt động công khai đầu tiên của tập đoàn công nghệ Mỹ tại thị trường trong nước kể từ sau đợt điều chỉnh cơ cấu nhân sự gần đây.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm Microsoft có mặt tại Việt Nam, phản ánh xu hướng dịch chuyển không gian vận hành của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia trong giai đoạn tái cơ cấu nhân sự và đẩy mạnh mảng trí tuệ nhân tạo (AI).

Một góc văn phòng mới của Microsoft tại TPHCM. Ảnh: Microsoft

Thay vì bố trí các dãy bàn cố định theo mô hình văn phòng truyền thống, mặt bằng mới của Microsoft tại TPHCM được chia thành các phân khu chức năng phục vụ mô hình làm việc kết hợp. Diện tích văn phòng tập trung vào không gian họp trực tuyến, khu vực làm việc nhóm và hội trường đa năng để tổ chức hội thảo kỹ thuật, đào tạo hoặc làm việc trực tiếp với đối tác khu vực phía Nam.

Về kỹ thuật, các phòng họp trang bị hệ thống camera tự động nhận diện người nói và phần mềm số hóa nội dung viết tay trên bảng trắng thành ghi chú trực tuyến cho nhân sự làm việc từ xa theo dõi thuận tiện hơn. Hệ thống cảm biến được lắp đặt để đo lường mật độ người sử dụng trong từng khu vực, từ đó tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng và nhiệt độ nhằm kiểm soát chi phí năng lượng vận hành.

Kiến trúc nội thất sử dụng các chất liệu như gỗ tái chế, tre đan và gốm đất nung, bố trí theo cụm lấy ý tưởng từ mô hình chợ nổi miền Tây. Ngoài ra, mặt bằng tuân thủ tiêu chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật với cửa tự động không chạm, biển chỉ dẫn chữ nổi Braille, bàn làm việc điều chỉnh độ cao và lối đi dành cho xe lăn.

Trong bối cảnh nhiều hãng công nghệ toàn cầu liên tục tối ưu hóa bộ máy và cắt giảm chi phí mặt bằng, việc khai trương văn phòng mới tại TPHCM "thể hiện cam kết hiện diện và đồng hành lâu dài" của Microsoft tại Việt Nam, theo thông tin từ Microsoft.

Ông Dhanawat Suthumpun, Tổng Giám đốc Microsoft Thái Lan và các Thị trường Mới nổi (bao gồm Việt Nam), phương thức làm việc thay đổi đòi hỏi các doanh nghiệp phải điều chỉnh cấu trúc không gian vận hành theo hướng linh hoạt hơn. Ông cho biết tập đoàn "mong muốn tiếp tục đóng góp vào hành trình chuyển đổi số, phát triển năng lực AI và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho Việt Nam trong tương lai".

Trước đó, trung tuần tháng 10, giới công nghệ xôn xao trước thông tin Microsoft sa thải "toàn bộ kỹ sư tại Việt Nam". Trả lời VietNamNet, đại diện Microsoft cho biết không ngừng điều chỉnh cách thức làm việc và tổ chức đội ngũ, được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau và "trong một số trường hợp, bao gồm những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến vị trí việc làm”.

Microsoft “cam kết hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi với sự quan tâm và tôn trọng”, khẳng định "giữ nguyên cam kết của mình tại thị trường Việt Nam".

Công ty không thông tin về số lượng nhân sự hay các vị trí bị ảnh hưởng trong đợt điều chỉnh nói trên.