Tin sao Việt 18/10: NSND Thu Quế đăng ảnh 10 năm trước và hiện tại bên người bạn thân - NSND Thu Hà. "Đồng tên đệm, năm sinh và đơn vị" chị chú thích. Cả 2 nữ nghệ sĩ được khen đẹp, nhan sắc mặn mà theo thời gian. 
Diễn viên, MC Ốc Thanh Vân cùng ông xã đi du lịch Thái Lan, kỷ niệm 17 năm cưới và 27 năm gắn bó.
MC Thành Trung tình cảm bên con gái, mừng cô bước sang tuổi 15. 
Ca sĩ Mỹ Tâm đều đặn mỗi năm tổ chức tiệc mừng sinh nhật mẹ và nhắn gửi những lời yêu thương đến đấng sinh thành. 

Ngô Thanh Vân đăng tải khoảnh khắc ông xã - diễn viên Huy Trần dỗ con theo cách "độc lạ"

Á hậu Tú Anh e ấp tựa vào vai chồng thiếu gia. 
NSƯT Linh Nga diện trang phục lấy cảm hứng từ hoa hướng dương khi tham gia 1 vở múa.
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc vui mừng khi bay cùng chuyến với đàn chị - diva Hồng Nhung. 
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp selfie trước cổng trường cũ Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn TPHCM, bày tỏ nỗi nhớ thời sinh viên. 
Vợ chồng Lý Hải cùng các con quây quần mừng sinh nhật con trai cả Rio. 
NSƯT Kim Tử Long đón tuổi mới, được em gái - NSƯT Thoại Mỹ gửi hoa chúc mừng.
Diễn viên Võ Tấn Phát khoe bộ sưu tập các giải thưởng đạt được trong chặng đường làm nghề. 
Danh ca Cẩm Vân tạo dáng bên các quả bí ngô, chuẩn bị cho lễ Halloween tại Mỹ. 

Thúy Ngọc