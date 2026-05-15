Ngày 15/5, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp triển khai đóng đường ngang tại Km93+893, đồng thời chính thức đưa vào khai thác đường ngang mới tại Km94+250 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Hạng mục này thuộc dự án xây dựng tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào (khu vực phà Kinh Lũng, xã Liên Minh) đến QL21B (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình).

Theo ghi nhận của PV sáng 14/5, đường ngang mới tại Km94+250 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đã được mở rào chắn.

Các phương tiện lưu thông qua đường ngang tại Km94+250.

Trước đó, ngày 8/5, UBND phường Trường Thi tổ chức cuộc đối thoại với các hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến việc đóng đường ngang cũ tại Km93+893 để đưa đường ngang mới vào khai thác, sử dụng.

Tại buổi đối thoại, UBND phường Trường Thi cam kết sẽ triển khai xây dựng tuyến đường gom dân sinh đoạn Km93+575 đến Km93+893. Dự án đường gom dân sinh dự kiến khởi công trong quý 2 và hoàn thành trong quý 3/2026.

Đại diện các hộ dân có đơn kiến nghị đã thống nhất với phương án đóng đường ngang cũ và đưa đường ngang mới vào khai thác sử dụng theo kế hoạch của cơ quan chức năng.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tại Km93+893, công nhân đang thi công đóng đường ngang.

Bà Vũ Thị Thu (trú tại xã Liên Minh) chia sẻ niềm vui khi tuyến đường đã được thông suốt.

“Trước kia, tôi phải đi vòng khoảng 200m mới vào lại được tỉnh lộ 485B. Bây giờ đường sá thông thẳng, có gác chắn và đèn tín hiệu đầy đủ nên mọi người qua đường sắt rất an toàn”, bà Thu nói.

Như VietNamNet đã thông tin, dự án tỉnh lộ 485B dài 15,23km với tổng mức đầu tư gần 564 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (80km/h).

Dù khởi công từ năm 2019 và hoàn thành vào tháng 11/2024 nhằm hoàn thiện tuyến Vành đai II, công trình này vẫn rơi vào cảnh “đứt đoạn” hơn một năm qua, buộc người dân phải đi vòng qua đường gom dài 200m. Nguyên nhân do vướng mắc trong việc đóng đường ngang cũ tại Km93+893 để chuyển sang nút giao mới tại Km94+250.