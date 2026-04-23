Dự án đầu tư xây dựng tuyến tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào (khu vực phà Kinh Lũng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) đến QL 21B (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) có chiều dài 15,23km, với tổng mức đầu tư gần 564 tỷ đồng.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng mặt đường 11m. Dự án khởi công từ năm 2019, hoàn thành vào tháng 11/2024.

Tỉnh lộ 485B khi đưa vào khai thác, sử dụng được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông tuyến Vành đai II theo quy hoạch.

Dù đã hoàn thành hơn 1 năm, song tuyến đường này vẫn chưa thể thông suốt do vướng mắc liên quan đến việc đóng đường ngang đường sắt tại Km93+893 (lối từ ga Trình Xuyên rẽ vào chợ Gạo, thuộc địa bàn phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) để chuyển sang khai thác đường ngang mới tại nút giao giữa tỉnh lộ 485B và tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM tại Km94+250.

Ghi nhận của PV giữa tháng 4, đường ngang tại Km94+250 vẫn chưa được đưa vào khai thác; giàn chắn tại đường ngang này vẫn đóng, ngăn không cho phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 485B đi qua đường sắt để kết nối với QL10 và nối tiếp tuyến.

Chị Mai Thị Hạnh (trú xã Liên Minh) bày tỏ: “Tôi làm việc tại KCN Bảo Minh nên ngày nào cũng đi qua tỉnh lộ 485B. Từ khi có tuyến đường mới rộng rãi, thông thoáng, người dân rất phấn khởi. Thế nhưng, khi di chuyển trên đường mới này, đến đoạn giao cắt với đường sắt để sang QL10, do lối mở đường sắt vẫn bị đóng nên tôi phải vòng qua đường gom để tiếp tục hành trình, rất mất thời gian”.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, để đưa đường ngang mới tại Km94+250 vào sử dụng, đường ngang cũ tại Km93+893 ngay gần đó phải được đóng lại. Do đó, trong quá trình triển khai xây dựng tuyến tỉnh lộ 485B qua đường sắt, đơn vị đã đầu tư xây dựng đường gom kết nối từ Km93+893 đến Km94+250 chạy dọc bờ kênh Nam.

Phương án xây dựng đường gom này đã được UBND tỉnh Nam Định (cũ) phê duyệt và được Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra, cấp phép xây dựng. Sau khi công trình hoàn thành, Cục Đường sắt Việt Nam đã ban hành quyết định bãi bỏ đường ngang tại Km93+893, đồng thời tổ chức giao thông qua đường sắt bằng đường ngang tại Km94+250, kể từ ngày 6/2/2025.

Tuy nhiên, việc đóng đường ngang cũ tại Km93+893 tạm thời chưa được thực hiện do người dân các Tổ dân phố: chợ Gạo, Trình Xuyên và Trình Xuyên Thượng (phường Trường Thi) gửi đơn kiến nghị đề nghị giữ lại đường ngang này.

Đường ngang cũ tại Km93+893 có vị trí cách đường ngang mới tại Km94+250 khoảng hơn 300m. Đường ngang này tồn tại từ rất lâu, là lối dẫn vào UBND phường Trường Thi, chợ, các trường học và khu dân cư nên hằng ngày có rất đông người và phương tiện qua lại.

Hiện đường ngang cũ này có người trực gác để bảo đảm an toàn khi tàu chạy qua.

Bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1947, trú TDP Trình Xuyên, phường Trường Thi) cho biết, gia đình bà sống ở khu vực đối diện đường ngang qua đường sắt tại Km93+893. Hằng ngày, bà vẫn đi qua đường ngang này để đưa đón cháu đi học. Sau khi tuyến tỉnh lộ 485B hoàn thành, phương án đóng đường ngang này để chuyển sang vị trí mới khiến bà và nhiều hộ dân xung quanh không khỏi băn khoăn do phải đi vòng xa hơn.

Theo bà Nhâm, nếu đường ngang cũ bị đóng, học sinh hằng ngày sẽ phải di chuyển thêm một quãng đường qua tuyến QL10 có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe container và xe tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì thế, bà và người dân quanh khu vực mong muốn được giữ lại đường ngang hiện tại để thuận tiện cho việc đi lại. Trường hợp buộc phải đóng, người dân mong muốn được xây dựng đường gom thay thế để bảo đảm nhu cầu đi lại.

Ông Đỗ Quang Lưu, Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết, liên quan đến việc đóng đường ngang tại Km93+893, địa phương đã tổ chức đối thoại với các hộ dân có kiến nghị để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình.

UBND phường Trường Thi đã báo cáo về việc nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng tuyến đường gom dân sinh đoạn từ Km93+575 đến Km93+893 dài 248m; đồng thời cải tạo, sửa chữa đoạn đường gom hiện hữu dài 70m. Địa phương đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chấp thuận vị trí, quy mô xây dựng đoạn tuyến đường gom dân sinh nêu trên. Nếu Bộ Xây dựng đồng ý, phường sẽ triển khai thi công đường gom, để sớm đưa đường ngang tại Km94+250 vào sử dụng.