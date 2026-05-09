Để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm từ ngày 11 đến 13/5.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ sự kiện, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông theo nhiều khung giờ.

Cụ thể, thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện áp dụng từ 12h đến 14h và từ 16h đến 17h30 ngày 11/5. Trong các ngày 12 và 13/5, việc phân luồng được thực hiện từ 6h30 đến 8h30, từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h đến 17h30.

Các phương tiện bị tạm cấm gồm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Riêng xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác vẫn được phép lưu thông.

Nhiều tuyến đường trọng điểm sẽ bị hạn chế như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và chiều ngược lại; đường gom Đại lộ Thăng Long từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70.

Để tránh ùn tắc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các phương tiện từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc lưu thông theo hướng: cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18.

Ngoài ra, phương tiện có thể lựa chọn lộ trình: cầu Thanh Trì – đường Vành đai 3 – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La – Văn Khê – Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6.

Các phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long được khuyến cáo di chuyển theo lộ trình: Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 – Đại lộ Thăng Long.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, Sở Xây dựng được đề nghị điều chỉnh lộ trình xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến thuộc diện phân luồng.