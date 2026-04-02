Chậm tiến độ 2 năm, dự án đường Hàm Nghi kéo dài (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng vẫn chưa thể thi công thông tuyến vì còn vướng mắc giải phóng mặt bằng với 2 hộ dân.

Tuyến đường 3,3km đang "đứt đoạn" vì vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Theo ghi nhận đầu tháng 4, đoạn đường dài khoảng 1km qua phường Hà Huy Tập vẫn không thể triển khai thi công do chưa có mặt bằng sạch.

Theo phương án được duyệt, dự án ảnh hưởng đến 314 hộ dân với tổng diện tích hơn 21ha, trong đó có 137 hộ bị ảnh hưởng đất ở và 177 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp.

Đối với phần đất nông nghiệp, 171 hộ đã nhận bồi thường hơn 18,7 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phần lớn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Trong số 11 hộ từng vướng mặt bằng, 9 hộ đã đồng thuận bàn giao, còn lại 2 hộ vẫn là “nút thắt” của dự án.

Toàn cảnh dự án

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, một trong 2 hộ dân trên có phần nhà ở bị dự án ảnh hưởng, phần lớn diện tích còn lại nằm trong hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo quy định pháp lý hiện hành, phần diện tích này chưa đủ cơ sở để thu hồi.

''Hộ dân đề nghị được bồi thường để chuyển đến nơi ở mới. Chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý”, vị đại diện cho biết.

Tình trạng ngổn ngang tại dự án chậm tiến độ.

Cũng theo đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh, đường Hàm Nghi kéo dài là công trình giao thông trọng điểm, đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng.

Mục tiêu chính của dự án là thiết lập trục kết nối thông suốt từ trung tâm Hà Tĩnh đến các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia và các khu vực kinh tế trọng điểm.

Việc dự án chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu trên. Trong thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc còn lại để sớm triển khai công trình.

“Dự án được dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4 tới. Hiện nay khu tái định cư đã hoàn thiện, một số hộ dân đã xây dựng nhà ở mới”, vị đại diện cho biết thêm.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài (3,3km) có điểm đầu kết nối Quốc lộ 1 (phường Hà Huy Tập), điểm cuối nối vào tuyến nhánh Quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và xây dựng khu tái định cư.