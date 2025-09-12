Sáng 12/9, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Quý 3/2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Bộ đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các Sở KH&CN và tập trung gỡ vướng cho địa phương khi triển khai thủ tục hành chính sau phân cấp, phân quyền.

Đồng Tháp cho biết gặp hạn chế về nguồn lực cấp xã khi thực hiện các thủ tục hành chính về kiểm tra, đo lường. Ảnh minh họa: TCVN.gov.vn

Liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đại diện Sở KH&CN Đồng Tháp cho biết cán bộ cấp xã vẫn gặp khó khăn khi tổ chức hoạt động kiểm tra đo lường. Theo Nghị định 132, khi tổ chức đoàn kiểm tra, cán bộ xã bắt buộc phải qua đào tạo, tập huấn. Tuy nhiên, cán bộ của 102 xã chưa có ai được đào tạo, tập huấn.

Giải đáp vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Ủy ban) cho biết, trước đây, hoạt động kiểm tra, đo lường chất lượng được phân cho cấp huyện nhưng nay giao về cấp xã. Mỗi huyện chỉ có khoảng 2 cán bộ phụ trách khoa học, công nghệ, chuyển đổi số dẫn đến thiếu hụt nhân sự sau khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ủy ban đang tổ chức các lớp đào tạo chứng chỉ trong 2 ngày cho cán bộ xã tại Hải Phòng, Tây Ninh và đang tổng hợp yêu cầu từ các tỉnh để tiếp tục triển khai và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Ủy ban cũng hướng dẫn cụ thể 35 thủ tục hành chính, gói gọn trong các văn bản và gửi về các Sở KH&CN. Ngoài ra, Ủy ban đang duy trì một nhóm Zalo cho các địa phương, với gần 400 cán bộ trực tiếp của các Sở tham gia, để tiếp nhận kiến nghị. Từ 1/7 đến nay, đã có 46 ý kiến của 9 tỉnh, thành gửi về và được xử lý.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Ủy ban số hóa tài liệu hướng dẫn để cán bộ địa phương có thể truy cập, tìm hiểu và học hỏi. Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ đạo Ủy ban chuyển sang các hình thức trực tuyến để rút ngắn thời gian đào tạo, tập huấn cho địa phương, có thể theo mô hình game hóa.

Chỉ ra các ưu điểm của môi trường đào tạo online, Bộ trưởng giao VTC thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi này, trước tiên cho lĩnh vực kiểm tra, đo lường chất lượng. Nếu hiệu quả, sẽ mở rộng ra các lĩnh vực khác.

Theo Nghị định số 132 ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ KH&CN, Ủy ban nhân dân cấp xã được phân quyền thực hiện các nhóm nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước gồm: Đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công nghệ thông tin; cung cấp thông tin trên môi trường mạng.