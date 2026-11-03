Ông Lê Hà Luân (48 tuổi) - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - được HĐND bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 3/11, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, ông Lê Hà Luân - tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng ông Lê Hà Luân (thứ tư từ trái sang) và ghi nhận những đóng góp của ông Tô Hoàng Khương. Ảnh: Cổng TTĐT UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Hà Luân sinh năm 1978, quê xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Công trình trên đất yếu, kỹ sư xây dựng chuyên ngành Công trình.

Ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ. Sau sáp nhập tỉnh, ông giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho đến nay.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho ông Tô Hoàng Khương thôi giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Trước đó, ông Khương được Ban thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ.

Công bố các quyết định về cán bộ

Liên quan đến công tác cán bộ, chiều 2/11, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - được điều động, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Ông Nguyễn Phương Bình - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh - được điều động, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Ông Nguyễn Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Mỹ - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Phan Văn Thắng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Thanh Bình. Ảnh: Cổng TTĐT UBND tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đoàn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tháp Mười - giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh - giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tháp Mười. Ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sơn Qui.