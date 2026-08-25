Theo ông Nguyễn Phi Đa, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, tệp tài liệu được giới thiệu là “đề án”, “phụ lục” về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, có thông tin cho rằng tỉnh sẽ giảm từ 102 đơn vị xuống còn 40 đơn vị.

Những thông tin này gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua rà soát, đối chiếu với hệ thống văn bản và thông tin do cơ quan có thẩm quyền công bố, ông Nguyễn Phi Đa khẳng định các tài liệu được lan truyền trên mạng xã hội không phải văn bản chính thức của tỉnh Đồng Tháp, không có giá trị pháp lý và không do cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành hoặc phê duyệt.

“Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đồng Tháp chưa có văn bản quyết định hoặc phê duyệt phương án sắp xếp 102 đơn vị hành chính cấp xã còn 40 đơn vị”, ông Nguyễn Phi Đa khẳng định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phi Đa thông tin về vụ việc. Ảnh: Minh Anh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp nhắc lại Kết luận số 76 ngày 28/7 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cùng Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7 về thực hiện kết luận trên.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh những bất hợp lý trong quá trình vận hành; chỉ xây dựng phương án điều chỉnh khi thật sự cần thiết và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“Đây là yêu cầu rà soát có mục tiêu, căn cứ tiêu chí và thực hiện theo quy trình, không phải chủ trương sắp xếp đại trà, cũng không có yêu cầu phải giảm số lượng đơn vị hành chính xuống một con số cụ thể”, ông Đa cho biết.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát và tham mưu trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện và tình hình thực tế của từng đơn vị hành chính.

Sở Nội vụ không đề xuất phương án sắp xếp 102 đơn vị hành chính cấp xã thành 40 đơn vị.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tỉnh có 8 đơn vị chưa đạt một trong hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số. Tuy nhiên, việc chưa đạt một tiêu chuẩn không đồng nghĩa với việc đơn vị đó đương nhiên phải sáp nhập.

Các đơn vị này cần tiếp tục được đánh giá đầy đủ những yếu tố đặc thù về địa lý, lịch sử, truyền thống và văn hóa trước khi có đề xuất cụ thể.

Khẩn trương rà soát, xử lý thông tin không đúng sự thật

Liên quan tài liệu được lan truyền với tên gọi “Đề án giả định sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Đồng Tháp lần 2”, kèm thông tin “tỉnh đang lấy ý kiến nhân dân” ngày 22/8/2026, ông Nguyễn Phi Đa cho biết, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành công văn về việc khẩn trương rà soát, xử lý thông tin không đúng sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát bước đầu, tài liệu này không do cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành.

“Thường trực Tỉnh ủy giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc gửi, phát tán tài liệu, thông tin không đúng sự thật”, ông Nguyễn Phi Đa thông tin.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết: "Thông tin cho rằng tỉnh Đồng Tháp đã hoặc đã chốt phương án giảm từ 102 xuống còn 40 đơn vị hành chính cấp xã là không chính xác, không có căn cứ pháp lý. Các phương án liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh đơn vị hành chính, nếu có, sẽ được thực hiện theo đúng chủ trương, tiêu chí, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định. Chỉ sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, phương án mới có giá trị chính thức”.

Ông đề nghị các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục theo dõi, sử dụng thông tin từ các kênh chính thống của Trung ương và tỉnh; không đăng tải, chia sẻ các tài liệu chưa được xác thực, tránh gây hiểu nhầm, hoang mang và ảnh hưởng đến tình hình chung trên địa bàn.