Chiều 9/9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: T.X

Nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cho biết Đồng Tháp hôm nay là sự hội tụ của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là không gian kết nối Đồng Tháp Mười, sông Tiền, Mỹ Tho, Gò Công, vùng biên giới và hướng ra biển.

Theo ông Nhàn, giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh, xanh và bền vững; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số phải đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tỉnh cần tạo dựng cơ cấu kinh tế có sức cạnh tranh cao hơn, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh hơn, nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn và đời sống nhân dân tốt đẹp hơn.

Tăng trưởng phải thực chất, bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu này, ông Nguyễn Thanh Nhàn xác định 5 định hướng lớn cần tập trung gồm: tổ chức lại không gian phát triển và tạo đột phá về kết cấu hạ tầng; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao; tạo bước chuyển mạnh về công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và kinh tế tư nhân; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và con người.

"Để các định hướng trên trở thành hiện thực, yếu tố quyết định là con người và tổ chức thực hiện. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng chính quyền hành chính hành động, phục vụ, kỷ cương và hiệu quả. Đoàn kết phải đi đôi với nguyên tắc; phân công phải rõ trách nhiệm; quyết định phải đúng thẩm quyền; công việc phải có thời hạn và sản phẩm cụ thể", ông Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cam kết luôn khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực; giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể; sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.