Sáng 14/4, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Mười sinh năm 1972, quê xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp; có trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh. Ông từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Tiền Giang cũ như: Phó Chánh Thanh tra, Chánh Thanh tra; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban Nội chính; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sau khi Tiền Giang sáp nhập với Đồng Tháp, ông giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp mới. Tháng 3/2026, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời đánh giá đây là cán bộ tiêu biểu, gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Mười được kỳ vọng tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, giữ vững vai trò hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh định hướng, triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Mười bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân; không ngừng rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông cũng nhấn mạnh sẽ cùng Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ gìn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.